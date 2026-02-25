Правителството на Гюров:

Нека е ясно на всички с нежни менискуси и крехки нерви – операцията е неизбежна

25 февруари 2026, 8:09 часа 806 прочитания 0 коментара
Думите са на новия служебен вътрешен министър Емил Дечев. Той ги каза в ефира на БНТ - и те са ясен сигнал с препратка към зам.-главния секретар на МВР Явор Серафимов. Той не се появи на среща с Дечев с оправдание, че е в болница. Появи се неофициална информация, че причината е операция на менискус.

Кабинетът иска смяна на главния секретар на МВР (ВИДЕО)

Всъщност Дечев буквално издирва висшето ръководство на МВР под дърво и камък и дори помоли медиите да помогнат. А на този фон прокуратурата почна проверка срещу Дечев след сигнал от Тошко Йорданов и негов "съратник" в ИТН, че МВР министърът оказвал натиск на висши служители в МВР заради случая "Петрохан".

Какво каза по този повод адвокат Ина Лулчева, в личния си профил във Facebook: "Прокуратурата обяви, че е образувала проверка по сигнал на "високопоставени" служители на МВР за оказан им "натиск" от министъра. Какъв е "натискът" не пише. Само че колкото и да са "високопоставени" тези служители, те са под министъра и ако той им "оказва натиск", т.е. разпорежда, те са длъжни да изпълнят заповедта му, освен ако не налага извършване на престъпление. И тук няма място за намеса на прокуратурата. Но същата тази прокуратура отказва и до момента да разследва действията на служителиете на закритата Комисия за противодействие на корупцията, които със заплахи оказваха натиск на граждани да лъжесвидетелстват. Не разследват за това и председателя й, който се очаква да стане прокурор и да защитава законността! И моля, никой да не подозира прокуратурата за намеса в политиката!"

"Този път шеги няма да има" - така социологът Андрей Райчев коментира работата и решителността на настоящото служебно правителство. А колегата на Дечев - земеделският министър Иван Христанов, също му даде подкрепа със сутрешно кратко видео в социалната мрежа Facebook:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
МВР прокуратура цитати Емил Дечев
