Няма да се кандидатирам за президент, искам да съм добър кмет. Искам да бъда добър кмет, да гледам градските проблеми, обичам този град. Думите са на кмета на София Васил Терзиев. В ефира на Нова телевизия той беше попотан дали покрай кризата с боклука и насочването на общественото мнение към това, че мафията се опитва да вземе този бизнес и да изнудва гражданите, не се опитва да извлече политически дивиденти.

"Не гледам в друга посока. Гледам как да решим проблемите на "Люлин" и "Красно село" и това повече да не е тема", заяви той. Градоначалникъ обясни, че политическия му рейтинг "не му е тема".

Обясни и че има достатъчно градски проблеми, които трябва да бъдат решени, и се надява другите институции поне да не пречат.

Припомняме, че Терзиев, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев, бяха посочени като евентуален кандидат за президентския пост от "Продължаваме промяната".