Вие нали не очаквате цените да останат едни и същи, а същевременно доходи, пенсии, всичко друго да скача

Думите от заглавието са на Деница Сачева, едно от силните лица на ГЕРБ. Тя ги изрече в сутрешния блок на bTV - наред с куп други витиевати лакърдии, най-интересната от които беше индиректно пожелание да празнуваме днешния Ден на психичното здраве, ако си мислим, че от Делян Пеевски зависи всичко в България, включително и че опитвал с новия закон за "Лукойл" да стане посредник за бъдеща продажба на бургаската рафинерия - Още: Кой ще купи "Лукойл"? Как ще плащаме милиарди заем за "Турски поток", щом ЕС спира руския газ: Въпроси без отговор

На директен въпрос дали ГЕРБ има нужда санкциите "Магнитски" за Пеевски от САЩ и Великобритания да паднат, Сачева не отговори директно: "Границите на възможното сме си ги поставили и работим в тях" - думи след питане защо ГЕРБ не подпише официално коалиционно споразумение с Пеевски.

Но конкретните думи на Сачева от заглавието бяха отговор на припомняне, че в Пловдив и Бургас новите договори за сметоизвозване са по-скъпи от предишните и то недалеч от "2 пъти по-скъпи". Какво още говори тя за кризата с боклука в София - научете: Деница Сачева пак стана основно информационно оръжие на ГЕРБ: За Терзиев и боклука в София