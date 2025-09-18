Нито сините очи на Борисов, нито сините очи на Радев водят "Райнметал" в България

Думите от заглавието са на бившия министър на отбраната Бойко Ноев, изречени в студиото на bTV. Ноев заяви, че ВМЗ-Сопот е една черна дупка и не вярва на нито една тяхна дума за "Райнметал". "Там има огромни проблеим, наследени от миналото и водят към едни предишни управления. Президентът вместо да се занимава с такива сигнали, има едни 10 млн. в Сърбия, които не са върнати. Тези пари са изчезнали в периода 2017-2021 г. по време на управлението на третия кабинет на Бойко Борисов", коментира Ноев.

Още: ВМЗ-Сопот атакува Радев след скандалното видео: Служителят ни призна, че е бил подведен (ВИДЕО)

ВМЗ-Сопот е продукт на руските специални служби

Още: Риск за сделката с "Райнметал" и ще се излеят ли милиарди: Бивш министър на отбраната коментира

Според него ВМЗ-Сопот са продукт на руските специални служби. "На ръководството на ВМЗ - нула доверие", категоричен бе бившият министър на отбраната. Той е на мнение, че лично санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски е спрял ВМЗ-Сопот да стане стратегическо място.

Бойко Ноев призова Делян Пеевски да излезе и да говори както за ВМЗ-Сопот, така и по други актуални теми, а не "да се крие по миши дупки".

По време на интервюто си по bTV Бойко Ноев критикува и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заради това, че има да изкупува грехове пред германците. Именно заради това водил преговорите с немската компания, за да дойде в България.

Oще: "Да е благодарен, че доведох Папергер": Радев отговори на Борисов за "Райнметал"