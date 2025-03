Думите са на украинския президент Володимир Зеленски пред Eurovision News. Той отговаряше на въпрос на германската телевизия ARD.

Зеленски коментира отново малко по-широко темата със САЩ под ръководството на Тръмп и настоя за следното - Съединените щати трябва да са равноотдалечени от Украйна и Русия, този път официално избраха, а не да се приближават към Русия. Причината за казаното от украинския президент - специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който бързо се превърна буквално в специален пратеник за Украйна. Уиткоф набързо натрупа няколко скандални изказвания в подкрепа на руския диктатор Владимир Путин, като това как "референдумите" за Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област отразявали правдиво настроенията там: Путин печели от Тръмп с приятел на президента на САЩ от руски произход

Същевременно Зеленски каза, че близкоизточните държави искрено са вярвали, че Путин е готов да тръгне решително към мир, а Украйна - не. Всичко това - заради руската пропаганда, която звучала силно там. Но сега е видимо, че Путин не е готов - и затова има дипломатически усилия да има мир от държави, които досега са се държали неутрално точно заради наративите на руската пропаганда:

🇺🇦 Ukraine agreed to a ceasefire to expose Russia’s true intentions, Zelensky says.



"Middle Eastern nations believed Putin was ready for peace, while Ukraine was not—thanks to Russian propaganda. Now, it’s clear: Putin isn’t ready. This shift has brought new diplomatic… pic.twitter.com/xY4k8NqjON