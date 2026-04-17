Подготвили сме някои изборни изненади за хората, които още не са ни послушали

"Подготвили сме някои изборни изненади за хората, които все още не са се вслушали в нашите призиви и съвети да не извършват нарушения на закона, да не извършват престъпления, свързани с изборния процес". Това каза в Плевен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, който докладва за постъпили общо 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения в последния ден от предизборната кампания. На парламентарните избори през 2024 г. постъпилите сигнали са били 612.

Тази сутрин МВР хвана 200 000 евро, разпределени в пликове за купуване на гласове от ОПГ. Според Дечев статистиката показва повишено доверие на гражданите към новото ръководство на МВР.

"Всички ние можем да си дадем сметка, че ако един български гражданин не вярва, че сигналът му може да бъде разгледан сериозно, няма да си даде труда да го подаде до полицията. Очевидно, за да се повишат с 237% сигналите за изборни престъпления, т.е. 3,4 пъти повече сравнено с октомври 2024 г., то има повишено доверие на българските граждани към ръководството на МВР", подчерта служебният министър на вътрешните работи, цитиран от БТА.

