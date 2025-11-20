Конституционният съд не е Бърза помощ

Думите от заглавието са на проф. Пламен Киров, преподавател по конституционно право и бивш конституционен съдия. Темата е много позната - Още: Радев за решението на КС: Депутатите лъжат - всичко за референдума е в парламента

"То винаги нещо ни притискат. Това е нарушение, което никой в правната гилдия не е изненадан, че се случи. Смесваме целесъобразност с конституционосъобразност", коментира проф. Киров за референдума за еврото, който президентът Румен Радев опита да инициира и след решението на Конституционния съд, че бившият председател на парламента Наталия Киселова неправилно не е допуснала за дискусия предложението. Съдът обаче няма право да отмени нейното решение. А конституционалистът уточни - без целесъобразност няма право, като попита защо има повече членове на ЕС, отколкото на еврозоната, нали всички са подписали договор за влизане в ЕС?

"Крачка назад не може да бъде направена", заключи професорът, посочвайки, че няма време и по закон за референдум.

"Не мога да я опровергая с нищо" - така проф. Киров коментира думите на проф. Екатерина Михайлова, че Наталия Киселова не е взела сама решението да не допусне предложението на Радев в дневния ред на парламента, за дискусия. Проф. Киров смята и, че Киселова всъщност добре знае, че е нарушила Конституцията. "Взели сте решение - поне го направете в поносима за правото форма", заключи проф. Киров.