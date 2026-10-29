Двама се карат за "Топлофикация" - всеки казва вземи я ти. Това коментира в сутрешния блок на БНТ Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества. Той обърна внимание, че през годините е сменяно ръководството на "Топлофикация" - София, но собствеността не чак толкова. От своя страна енергийният експерт Еленко Божков заяви в сутрешния блок на националната телевизия, че трябва да се направи нещо с "Топлофикация" - София, защото тя дължи над 1,3 млрд. евро на групата БЕХ.

"Тя е тази, която ще фалира "Булгаргаз", ако продължава така", категоричен е Божков.

Двамата експерти коментираха "Чирен". Според Божков "Чирен" може да помогне за месец, два или три на "Топлофикация", но Кремен Георгиев допълни, че така не може да се реши проблемът кардинално.

Искането за увеличение на цената на газа с 34%

Кремен Георгиев коментира, че става въпрос само за искане и то касае само месец ноември. "Това не означава, че това е някаква тенденция, която задължително ще подължи", смята той.

Според Еленко Божков именно тук е ролята на регулатора. "Ти искаш, ама дали ще ти дам", каза той.

От своя страна Георгиев каза, че според него след Нова година цената на международните борси ще падне и в този смисъл е рано е за паника.

"За паника е рано, но беше време да се говори", каза Божков и според него КЕВР е закъсняла с това говорене. ОЩЕ: Поскъпване с 34%: КЕВР обсъжда новата цена на газа