Заради 10% ръст на служебните паркоместа: СОС прави нов опит да освободи улиците

Столична община предприема спешни действия, за да задейства новите правила за паркиране въпреки блокиращите съдебни дела. Причината е тревожна тенденция – само през последната година броят на автомобилите в режим "служебен абонамент" в столицата се е увеличил с 10%, докато предвидените от общината мерки за ограничаването им остават блокирани в съда. Въпросът влезе в дневния ред на Столичния общински съвет (СОС) с доклад, внесен от общинските съветници Борис Бонев и Андрей Зографски. В него се настоява юристите на СОС да сезират съда с искане за частична отмяна на спрените разпоредби, засягащи именно резервираните паркоместа.

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Съдебния спор

През ноември 2025 г. софийският парламент приде мащабни промени в Наредбата за организация на движението (НОДТСО), насочени към по-справедливо разпределение на уличното пространство. Новите текстове предвиждаха строг нормативен таван на броя места, които едно юридическо лице или институция може да резервира в рамките на дадена подзона, както и увеличение на цените.

Въведените ограничения обаче бяха оспорени пред магистратите. В началото на 2026 г. Административният съд – София-град (АССГ) постанови спиране на действието на редица разпоредби от наредбата до окончателното решение по същество, а впоследствие Върховният административен съд (ВАС) остави определението в сила. Това парализира прилагането на новите мерки и остави вратата отворена за безконтролен ръст на служебните паркоместа.

Защо се настоява за промяна?

В доклада се подчертава, че в съдебните актове за спиране на наредбата липсват мотиви, свързани конкретно с ефекта от ограничаването на служебните паркоместа. Междувременно статистиката на Център за градска мобилност показва ръст на абонаментите с 10%, което задълбочава дисбаланса в градската среда.

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Авторите припомнят, че голяма част от административните институции и фирми в София са разположени в централни зони с изключително добре развит градски транспорт, което прави неограничената зависимост от лични автомобили необоснована. Поради тази причина общинската улична мрежа не следва да се третира като неограничен ресурс за частни нужди за сметка на живущите и обикновените граждани, които ежедневно се сблъскват с недостиг на места.

Какъв е изходът?

Вносителите предлагат правен механизъм, базиран на съдебната практика при промяна на обстоятелствата. Тъй като ръстът на абонаментите с 10% е нов факт, създаващ сериозен натиск върху улиците, общинските юристи ще поискат от съда да извърши отделна преценка и да отмени спирането само в частта за служебните абонаменти.

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Този подход би позволил на Столична община да започне прилагането на таваните и новите правила за тези места, без да се чака финалният изход по общия съдебен спор за останалите промени в наредбата, като по този начин се защити общественият интерес и се освободи ценно публично пространство.