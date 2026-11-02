Готви се мащабна промяна в спортната инфраструктура в четирите най-големи града на България

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) предприема нова инициатива за развитието на спортната инфраструктура в страната. Централата е отправила официални предложения за съвместни действия по проучване, проектиране и изграждане на специализирани лекоатлетически съоръжения в София, Пловдив, Варна и Бургас. Целта е постепенно да се осигурят по-добри условия за подготовка и състезания, като амбицията е инициативата да обхване и други български общини.

БФЛА търси съдействие от общините и спортните клубове

Федерацията призовава лекоатлетическите клубове в страната да представят конкретни идеи и предложения за подобряване на спортните съоръжения в своите населени места. На тази основа БФЛА ще съдейства за изготвянето на съвместни предложения до местните власти, с копие до Министерството на младежта и спорта.

Амбицията е новите и модернизираните бази да бъдат използвани не само от професионалните спортисти, но и от ученици, студенти, служители на МВР, армията и пожарната, както и от гражданите, които практикуват масов спорт. Засега инициативата е на етап предложения и проучване, като няма обявени конкретни срокове или одобрено финансиране за строителство в четирите града.

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Над половината от картографираните спортни обекти имат нужда от ремонт

Необходимостта от инвестиции се потвърждава и от данните в публичната карта на лекоатлетическата инфраструктура, разработвана от БФЛА. В нея са включени 106 обекта в 70 града, като 63 са отбелязани като нуждаещи се от ремонт. Едва 36 попадат в категорията на съоръженията в добро състояние.

Още през май федерацията започна национална обиколка за оценка на състоянието на лекоатлетическите бази. Събраната информация трябва да помогне за определяне на приоритетите при бъдещи инвестиции.

Обновената писта във Враца показва възможния резултат

Сред положителните примери е реконструкцията на лекоатлетическата писта на стадион "Христо Ботев" във Враца, открита официално на 28 октомври. Съоръжението вече разполага с нова настилка, сертифицирана от Световната атлетика, както и с модернизирани сектори за различните дисциплини. Федерацията посочва и обновените бази в Кюстендил и Дупница като примери за успешно сътрудничество между местните власти и спортните организации.

Предстои официалното представяне на интерактивната карта, разработвана съвместно с Българския олимпийски комитет, която трябва да подпомогне оценката на съоръженията и планирането на следващите инфраструктурни проекти.

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