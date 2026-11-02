Край на тайните в ЦГМ: Искат данните за приходите от паркиране и глоби в София да са публични

Всички данни за синята и зелената зона в София – от приходите и броя на издадените винетки за живущи, до запълняемостта на паркоместата и броя на репатрираните автомобили, да бъдат публикувани като отворени данни. Това предвижда нов доклад, внесен в Столичния общински съвет (СОС) от общинския съветник Симеон Ставрев. Целта е да се осигури пълна прозрачност за управлението на милионите приходи, които Центърът за градска мобилност (ЦГМ) генерира от паркиране в столицата.

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Каква информация ще бъде достъпна?

Тя ще бъде безплатна, свободна за ползване от всеки и организирана в следните категории:

Карта и места: Точните граници на синята и зелената зона по квартали, включително общият брой паркоместа, местата за хора с увреждания и служебните абонаменти.

Точните граници на синята и зелената зона по квартали, включително общият брой паркоместа, местата за хора с увреждания и служебните абонаменти. Запълненост: Колко процента от зоните са заети през различните часове на деня (а където има датчици — и данни в реално време).

Колко процента от зоните са заети през различните часове на деня (а където има датчици — и данни в реално време). Стикери и абонаменти: Колко точно винетки за живущи и колко служебни абонамента са издадени за всеки район.

Колко точно винетки за живущи и колко служебни абонамента са издадени за всеки район. Приходи: Сумите от паркиране по зони, описани по начини на плащане — отделно от SMS, талони, мобилни приложения и уебсайта на ЦГМ.

Сумите от паркиране по зони, описани по начини на плащане — отделно от SMS, талони, мобилни приложения и уебсайта на ЦГМ. Глоби и паяци: Броят на глобените шофьори, закопчаните със скоба коли и репатрираните автомобили, както и събраните парите от тях по квартали.

Броят на глобените шофьори, закопчаните със скоба коли и репатрираните автомобили, както и събраните парите от тях по квартали. Паркинги: Данни за всички общински и буферни паркинги — с цените им, общия им капацитет и свободните места в реално време.

Освен текущите данни, ЦГМ ще трябва да публикува и архива си за последните няколко години (назад до 1 януари 2020 г.), за да се види как се е променяло паркирането във времето.

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Защо това е важно?

До момента достъпът до тези масиви беше изключително затруднен и изискваше подаване на официални питания от общински съветници. В доклада се подчертава, че публичността на тези данни носи редица ползи:

Прозрачност и отчетност: Приходите от паркиране са обществен ресурс и гражданите имат право да знаят как се управляват.

Основа за по-добри решения: Общинският съвет ще може да взема решения за разширяване на зоните или промяна на цените на базата на реални данни за търсенето, а не само на административни доклади.

Проверим бюджет за районите: Средствата от местното паркиране се разпределят към районните администрации пропорционално на приходите – отворените данни ще позволят на гражданите и районите лесно да правят проверки.

Удобство за шофьорите: Интегрирането на свободните места в паркингите в реално време в навигационни приложения ще спестява време и ще намалява трафика и замърсяването в града.

Всички данни ще се публикуват строго в обобщен вид, което гарантира пълно съответствие с изискванията за защита на личните данни (GDPR) и няма да изисква допълнителни финансови средства от бюджета на общината.