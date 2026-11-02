"Тръмп беше много по-осъзнат мошеник, когато влезе в политиката преди десет години, отколкото е сега." Думите са на Дейвид Фрум, бивш сътрудник на президента Джордж Буш-младши, който пишеше неговите речи. Така Фрум отговори на въпрос на The Guardian защо президентът Доналд Тръмп е толкова уверен в добрите намерения на Владимир Путин - "една мистерия, която никой не може да разгадае", както коментира изданието.

"Тръмп беше много по-осъзнат мошеник, когато влезе в политиката преди десет години, отколкото е сега. Сега може би е малко изгубен: той наистина живее в свят на илюзии, в който самият той вече не знае кое е истина и кое е лъжа."

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