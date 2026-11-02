Ключов арест в Сърбия заради ALTA Banka: Задържаха бизнесмен от обкръжението на Вучич

Тази сутрин е бил задържан бизнесменът Давор Мацура, който е близък до Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич и собственик на обявената в несъстоятелност ALTA Banka, научаи сръбската медия Nova.rs. Преди това полицията претърси помещенията на ALTA Banka. Това се случва след решението на Изпълнителния съвет на Националната банка на Сърбия, с която се отне лицензът на банката.

Часове по-късно Александър Вучич обяви, че него самия не могат да го арестуват и че това са глупости. ОЩЕ: Вучич: Не могат да ме арестуват

Дейността и имуществото на Мацура

Черногорското издание "Победа" допълва, че ALTA Banka не е единствената компания, собственост на този бизнесмен, близък до Социалната социална партия. Макура притежава поне 13 други компании, писа преди това „Нова Економия“.

Въпреки че е започнал с откриването на обменно бюро в Земун, малко по малко Мацура е станал собственик на много фирми, според данни на Агенцията по търговските регистри.

Макура е преди всичко собственик на Alta Group, която основава през 2014 г. Чрез тази компания той успява да закупи държавния дял в Jubmes Bank за около пет милиона евро. Името на банката скоро е променено на Alta. По-късно Макура закупува останалия акционерен капитал и става пълноправен собственик на Alta Bank. В края на 2024 г. банката има нетна печалба от над половин милиард динара, което е около 4,7 милиона евро.

Неговата компания Alta Pay получи лиценз от Централната банка на Черна гора (CBCG) за предоставяне на платежни услуги през януари 2024 г.

Медийни съобщения посочват, че възходът на бизнеса на неговата група е бил съпроводен със значителни сделки с държавни предприятия в Сърбия, покупки на недвижими имоти (като IMT) и е бил внимателно анализиран чрез текстове от разследващи мрежи като BIRN и седмичника Radar. ОЩЕ: КТБ и в Сърбия: Отнет е лицензът на свързвана с Вучич банка. Заедно с Орбан той се кани да се завръща