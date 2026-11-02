Порой заля Родос: Отнесени коли, затворени училища и пътища (ВИДЕА)

Тежки наводнения на югоизточния егейски остров Родос в ранните часове на понеделник отнесоха най-малко 60 превозни средства и наводниха домове и бизнеси, предаде гръцкото издание Kathimerini. Най-тежките щети са докладвани в село Архангелос, където преляла река превърна улиците в порои. Пълният мащаб на щетите все още се оценява. Училищата бяха затворени в общинските райони Архангелос, Афанту, Линдос и Южен Родос като предпазна мярка.

Наводнението стана само седмици след като 62-годишен работник загина в близкия район Стегна на 14 октомври, след като беше отнесен от наводнението.

🚨SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 🚨 ⚠️Εκτός ⚠️ελέγχου η κατάσταση αρχάγγελοι στη Ρόδο. ⚠️ Πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους και έχουν καταλήξει στη θάλασσα #rodos #weatheralert #sos https://t.co/HF2tL9Y261 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Препоръка към хората да си стоят вкъщи

Пътища бяха наводнени и в Афанту, друг град на източното крайбрежие на острова, както и в села в Южен Родос. Движението беше спряно на няколко места, включително Колимбия, Калатос и Архангелос, а властите призоваха жителите да избягват ненужни пътувания.

Телефонът за спешни случаи 112 изпрати предупреждение до жителите и посетителите около 3:30 ч. сутринта, като ги призова да ограничат движенията си и да следват инструкциите на властите.

Пожарникари, местни власти и доброволци останаха в готовност, разчиствайки отломки, изпомпвайки вода и работейки за възстановяване на достъпа до засегнатите пътища. Въпреки че валежите бяха намалели до понеделник сутринта, бяха възможни нови превалявания и гръмотевични бури. ОЩЕ: Извънредно положение на Родос: Наводнения затвориха част от пътищата (ВИДЕО)

Πολύ ⛔️⚠️σοβαρά 🚨πλημμυρικά φαινόμενα αυτή την ώρα στην περιοχή αρχάγγελος στην #Ρόδο καμία άσκοπη μετακίνηση. Βίντεο : Nikos Fakes https://t.co/04rg9Fc6X4 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 1, 2026

Щети от наводнения в други части на Гърция

Пожарната служба съобщи, че оперативният ѝ център е получил 58 обаждания за помощ в района на Родос, Калимнос, Самос и Волос.

Бурята причини щети и на Калимнос, друг остров в Додеканезите, където голям камък се откъсна от хълм в района на Агиос Василиос и се блъсна в гараж, в който имаше паркирана кола.

Кметът на Калимнос Йоанис Мастрокукос заяви, че гаражът е спрял камъка да се търкаля по-надолу към близкия жилищен комплекс, като по този начин е възможно да се предотвратят по-сериозни щети.

В Неа Анхиалос, крайбрежен град близо до Волос в Централна Гърция, проливни дъждове превърнаха улиците в реки и повредиха водоснабдителната, канализационната и общинската осветителна мрежа.

Жителите бяха без течаща вода от неделя следобед, като местната водоснабдителна компания очакваше водоснабдяването да бъде възстановено в понеделник.

Наводнения бяха съобщени и в Ирео, село на източния бряг на Самос, където преливащ поток наводни домове и други сгради. Девет пожарни коли и 20 пожарникари бяха разположени, за да изпомпват вода от наводнените мазета и да разчистват отломките, работейки заедно с общинските екипи. ОЩЕ: Мълния уби туристка на Родос

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώνεται τις τελευταίες ώρες στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στον Πειραιά, έχουν καταγραφεί συσσωρεύσεις υδάτων σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων και οι οδηγοί να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 🎥Forecast Weather Greece, Eleana Iliopoulou Διαβάστε περισσότερα στο https://t.co/8tA1TdmeIW 🔗 — in.gr/news (@in_gr) November 2, 2026