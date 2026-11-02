Български клуб с две победи на световно първенство! Капитанът му вкара 11 гола

Българският плажен футбол записа две победи на световната клубна сцена. BSC BETVAM Sofia завърши на 21-во място сред 32 участници в World Winners Cup 2026, проведен в Алания, Турция. Софийският клуб се наложи над съперници от Грузия и Чехия, а играещият треньор и капитан Филип Филипов се превърна в една от интересните фигури на турнира. Българинът отбеляза 11 гола в четири мача и зае осмо място в официалната класация на реализаторите.

Филип Филипов с 11 попадения на световното клубно първенство

BSC BETVAM постигна първата си победа срещу грузинския Батуми с 5:4. Филип Филипов беше големият герой с четири попадения, включително победния гол. Последва успех с 6:4 над чешкия Bosnia Teplice в двубоя за 21-вото място. Българският тим изоставаше с 0:1 след първата третина, но обърна резултата, а капитанът отново се разписа четири пъти.

Сериозно изпитание за софиянци беше и срещата с домакините от Serenity Alanya, завършила със загуба с 4:5. Турският състав впоследствие зае шестото място в крайното класиране. Филипов приключи турнира с 11 попадения, колкото отбелязаха още четирима футболисти, наредени между шеста и десета позиция в голмайсторската таблица.

Петима българи дебютираха на световната клубна сцена

Петима състезатели направиха дебют на подобно ниво: Божидар Благоев, Денис Алиев, Пламен Богданов, Методи Лазаров и вратарят Борислав Божилов. Другият български представител, МФК Спартак (Варна), завърши на 24-то място. Световната клубна титла спечели мароканският Amal Mogador, който победи парагвайския Sportivo Luqueño с 11:8 във финала.

Филип Филипов призова за изграждането на игрище в София

След участието в Алания играещият треньор на BSC BETVAM отправи призив за развитие на плажния футбол в България. "След подобно представяне България трябва да направи следващата крачка – да започне изграждането на модерно игрище за плажен футбол в София", заяви Филипов. Той призова Българския футболен съюз, Комисията по плажен футбол и сдружение "Beachsoccer Bulgaria" да обединят усилия за създаването на условия за тренировки и развитие на млади състезатели.

Пред софийския клуб стои нова международна цел – участие в европейската Шампионска лига по плажен футбол в Назаре, Португалия, през 2027 година.