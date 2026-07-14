Не пипаме Кримския мост - руснаците да се пръждосват през него (ВИДЕО)

Думите от заглавието са на майор Роберт Бровди, с позивна "Мадяр" - той е командващ Силите за операции с безпилотни системи на украинската армия.
"Създаваме условия за непоносимо пребиваване на окупаторите на Кримския полуостров", заяви Мадяр.
"Както сте забелязали, не пипаме Кримския мост – нека излизат, с милиони, без да спират и да карат към своята Русия, отвъд Урал и да живеят в мир", каза Бровди, който прати руснаците и чак в Сибир. Той определи случващото се в Крим, с масираните въздушни украински удари, като "карма" за руснаците. "Няма да ги задържаме, ще задържаме логистиката им", добави той, визирайки всичко, което помага на руската армия да действа в Украйна и да идват нови руски войници.
❤️ QUOTE OF THE DAY ©— NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026
"We're not touching the Crimean Bridge. Let them f**k off through it."
Commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces, Robert "Madyar" Brovdi, said that destroying the Crimean Bridge is not the current priority. Instead, Ukraine is focused on disrupting… pic.twitter.com/lxRrGUkWUH
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