Умните хора не ме харесват

15 септември 2025, 06:23 часа 536 прочитания 0 коментара
Думите са на американския президент Доналд Тръмп - и те са коментар по случая с убийството на Чарли Кърк - Още: Докато говори за масовите стрелби: Застреляха публично известен поддръжник на Тръмп (ВИДЕО 18+)

Тръмп изрече думите по време на събитие в голф клуб в Ню Джърси. Точната реплика: "Знаете ли, умните хора не ме харесват. И не харесват за какво говорим". Тя беше отправена към арестувания основен заподозрян за убийството на Кърк, Тайлър Робинсън. Тръмп припомни, че баща му всъщност е причината за ареста на Робинсън, защото синът си признал пред него, че е застрелял Кърк. Американският президент обясни как родителите на Робинсън били "консервативни хора" (т.е. привърженици на републиканците и на самия Тръмп) и че за пръв път чува за случай, при който някой като бащата на Робинсън отива във ФБР и дава такава информация за сина си - ВИДЕО от казаното.

Коментарите за думите на Тръмп в социалните мрежи масово са "колко е прав" - т.е., че умните хора не го харесват.

Анализ: Тръмп пое ролята на главен говорител след смъртта на Чарли Кърк

Ивайло Ачев
