България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

19 ноември: Празник на сухопътните войски на българската армия

На този ден сухопътните войски на българската армия честват своя празник. Той е въведен с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. Повод за това е блестящата победа на младата българска войска в битката при Сливница по време на Сръбско-българската война.

Решителните боеве се водят на 19 ноември (по нов стил), 7 ноември (по стар стил) 1885 г. по време на Сръбско-българската война. Тогава българската войска разгромява сърбите и защитава достойно Съединението на България. С това страната ни доказва правото на своя народ да живее свободен и обединен.

19 ноември 1944 година: Освобождаването на Прищина

На този ден през 1944 година, в хода на Втората световна война, българските 12-а пехотна и Втора конна дивизия освобождават Прищина.

На 8 септември същата година страната ни обявява война на хитлеристка Германия, като военните действия преминават в две фази.

В периода от септември до края на ноември 1944 г. се състои първата фаза. На 5 октомври 1944 г. е сключена спогодба за военно сътрудничество между България и Югославия в Крайова. Тя е сключена между правителството на Отечествения фронт и Националния комитет за освобождение на Югославия (НКОЮ), ръководен от Йосип Броз Тито.

Българската армия има задачата да разгроми противника в Сърбия и Вардарска Македония. Идеята е по този начин да прекъсне пътя за отстъпление на хитлеристките армии Група "Е" от долините на р. Морава, Вардар и Ибър. Срещу тях България изпраща Втора, Първа и Четвърта армия. До началото на октомври тези армии атакуват в направление Ниш.

Седма СС дивизия е разгромена на 18 октомври, а Ниш е освободен на 14 октомври.

Сраженията при Страцин, Куманово и Скопие са част от Страцинско-Кумановската операция. Приключват с освобождаването на Скопие на 13–14 ноември 1944 г. На 19 ноември приключват боевете за Прищина (част от Косовската операция). По време на Косовската операция, която се провежда от 21 октомври до 30 ноември, са освободени градовете Подуево, Прищина, Косовска Митровица, Рашка и Нови пазар.

По време на втората фаза, която започва от декември 1944 г. и продължава до май 1945 г., българските военни сили участват активно в освобождаването на Северна Югославия, Южна Унгария и Източна Австрия.

Когато Германия капитулира, българските войски се намират в подножието на Австрийските Алпи. Там те установяват контакт с частите на Осма британска армия. В двата периода на войната България дава над 30 хиляди души убити и ранени войници и офицери.

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