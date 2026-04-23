Въшки, които те слушат безпрекословно и демонстрират кучешка лоялност

Вместо да търсиш хора, те да си доказват лоялността, ти имаш готови подредени въшки и те те слушат безпрекословно и демонстрират една кучешка лоялност. Думите са на адвокат Михаил Екимджиев, който в ефира на Нова телевизия коментира оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и какво следва в съдебната система. Той обясни, че това са "мафиотски триади, редени десетилетия наред".

Според него оттеглянето точно в този момент на Борислав Сарафов изглежда като опит за договорка с новата власт. "Ще ми се да избягам от предположението, че когато Иван Демерджиев - силният на деня, даде ултиматум, е било израз на пазарлък, който върви между Радев и Борисов", каза още той.

Екимджиев описа новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, като изпитан кадър - още от аферата "Костинброд". "Тя беше назначена за заместник главен прокурор, когато се разбра, че мандатът на Сарафов не трябва да продължи след 21 юли 2025 година. По бързината и решителността на действията на новото мнозинство ще си проличи дали ще се изчисти съдебната власт. Най-голямата им грешка ще е да се забатачат в процедури и уговорки. Иначе Сарафов може да векува начело на Следствието, а неговата ортачка да бъде и.ф. главен прокурор", заяви адвокатът.