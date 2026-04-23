Над 80 българчета се класираха за космическото приключение на НАСА в Space Camp

23 април 2026, 13:27 часа
Снимка: Център за творческо обучение
Националният конкурс за международната образователна програма Space Camp Türkiye, създадена по модел на NASA, официално приключи, оставяйки зад гърба си една от най-вълнуващите и оспорвани надпревари в своята история. Няколкостотин ученици от всяко кътче на България влязоха в интелектуална битка за възможността да се докоснат до магията на Космоса, а журито вече обяви имената на новите ни космически посланици.

Мисиите на 2026-а: Между кирилицата и изкуствения интелект

Тази година темите на конкурса бяха вдъхновени от самите възпитаници и алумни на програмата. Учениците търсеха отговори на въпроса дали кирилицата може да бъде първата космическа азбука, проектираха мисията на третия български космонавт в лицето на Изкуствен интелект и пътуваха назад във времето, за да променят ключови събития от българската история с помощта на съвременните технологии.

Открехнати врати: Лицата зад пълните стипендии

Кандидатите преминаха през сложна селекция от три етапа: есе, видео проект и индивидуално интервю. Финалната оценка е, че 82 деца ще бъдат подкрепени с пълни и частични стипендии. Географията на успеха се простира от София, Бургас и Варна до малки населени места като с. Елешница, Златоград и Вършец.

"Това дете е гений – сякаш говориш с професор", споделя един от членовете на журито за ученик, цитиращ Стивън Хокинг и заместващ учителите си в часовете по физика. Друг пълен стипендиант впечатлява с опит в роботиката и шахмата, докато трети показва зрялост, която надхвърля възрастта му, боравейки с исторически факти и научна терминология с лекота.

Сред избраните е и "една шлифована перла" – ученичка от ромски произход, която се записва в конкурса сама, без знанието на родителите си, водена единствено от любовта си към астрономията. В хода на интервюто, тя получава семейна подкрепа за участие. Други пък идват от многодетни семейства, където финансовите предизвикателства са големи, но талантът е толкова ярък, че журито е категорично: "Тези деца ще донесат медали".

Какво очаква младите ни таланти?

В Измир децата ще преживеят обучение, изградено по стриктните стандарти на NASA. Те ще облекат тренировъчни костюми, ще управляват совалки, ще изпитат усещането за нулева гравитация и ще работят в международни екипи, симулиращи реални мисии до Международната космическа станция.

Заедно за бъдещето

Тази мащабна инициатива стана възможна благодарение на осигурените стипендии от Център за творческо обучение, както и на партньорите им. Техният принос гарантира, че финансовите бариери няма да спрат най-ярките български умове по пътя им към Космоса.

Конкурсът е част от дългогодишна традиция, чрез която Център за творческо обучение открива и подкрепя бъдещите лидери в науката. През годините над 850 български таланти са преминали през програмата, печелейки повече от 300 медала за изключителни постижения. 

Весела Софева
