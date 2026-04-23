Обявиха по кои правила ще приемат децата в детските градини в София

Няма да се променят настройките в системата за прием в ясли и детски градини (ИСОДЗ), докато Върховният административен съд (ВАС) не се произнесе по определението за спиране на действието на новата Наредба. Целта е да се гарантира спокойствието на родителите и да се избегне административен хаос непосредствено преди класиранията, съобщиха от Столична община.

Производството по произнасяне е бързо, но в случай че Върховният административен съд се забави с решението си, Столична община има готовност да коригира датите на класиранията, така че родителите да имат достатъчно време да проверят или пренаредят желанията си. "Приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила", заявяват от градската управа.

Към момента системата ИСОДЗ работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. Въпреки че Административен съд София- град съд спря действието на текстовете за адреса, уседналостта и точките за ясла, Столичният общински съвет обжалва това решение пред ВАС.

Столична община чака окончателното произнасяне на Върховния съд, за да спести на семействата риска от двойна промяна на правилата в рамките на броени дни. Всяко прибързано действие сега би принудило родителите да пренареждат желанията си многократно, което ще създаде несигурност за всяко семейство точно преди самото класиране.

Всички родители ще бъдат информирани своевременно за развитието по случая чрез официалните канали на институцията. Столична община благодари на семействата за търпението и разбирането в процеса на утвърждаване на по- справедливи правила за прием.