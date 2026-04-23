Район "Средец" гласува за нов кмет на 14 юни

Изборите за нов кмет на район "Средец" в София ще са на 14 юни, става ясно от приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма за частичните избори за кметове. От 7 до 9 май партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., подават заявление в ЦИК за допускане за участие в частичните избори в средата на месец юни.

Общинската избирателна комисия (ОИК) ще обяви кандидатите за кмет на 24 май, а в полунощ започва предизборната кампания, която ще продължи до 24.00 часа на 12 юни.

Дотук се стига, след като досегашният кмет Трайчо Трайков стана служебен министър на енергетиката в кабинета "Гюров".

Трайчо Трайков е кмет на район "Средец" от 2019 г. насам, след като печели на два пъти от първи тур категорично местните избори за районен кмет. В първия си мандат той бе издигнат от "Демократична България", а при втория - от коалицията на ДБ с "Продължаваме промяната" и "Спаси София".