Дишам свободно: Цеци Красимирова премахна голям товар (ВИДЕО)

В свят, който често изисква от жените да бъдат "вечно млади" и "перфектно изваяни", една от най-ярките икони на българския моделски бизнес направи смела крачка назад – към себе си. На 46 години Цеци Красимирова затвори главата на изкуствената естетика, за да отвори тази към истинското здраве, като взе важно решение - да премахне силиконовите си импланти.

Когато суетата натежи

Години наред визията на Цеци беше обект на възхищение и коментари. Тя никога не е крила, че е прибягвала до процедури за красота чрез пластичната хирургия – от филърите до масивните гръдни импланти. Но както често се случва, това, което в началото дава самочувствие, с времето започва да отнема нещо много по-ценно - комфорта.

С видео в социалните мрежи, придружено от дълга изповед, моделката разказа за тежестта на суетата и промените, които с времето се превръщат в товар. Цеци обяснява, че дори е започнала да има проблеми с дишането, както и с качеството на съня.

"Чувствах се като чужденка в собственото си тяло", споделя тя и подчертава, че днес за първи път от много дълго време усеща истинска лекота и се чувства свободна. "Толкова съм щастлива от тази промяна!... Чувствам се толкова добре в кожата си...", допълва Цеци.

Трансформацията на Цеци Красимирова е част от една по-голяма световна тенденция. Все повече известни жени избират т.нар. "explant surgery" (премахване на импланти), осъзнавайки, че здравето е най-висшата форма на красота.

За бившия модел това не е просто визуална корекция, а емоционално освобождаване.