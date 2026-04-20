Българинът е вечен тийнейджър, който гласува и наказва емоционално. Просто "да ми се маха от главата" и "да пробваме па и това"

Обичаме фалшиви герои. Като хора, търпящи насилие, си ги доизмисляме в розово. Виждаме, че царят е гол, но мижим да не гледаме голотата му и със запушени уши викаме "много добре е облечен".

Така започва коментара си журналистката и писателка Мария Касимова-Моасе след изборната победа на "Прогресивна България" на Румен Радев

"Тази нация, която винаги чака спасители - татковци, батета, байове, братушки, старшинки и генерали. Българинът е вечен тийнейджър, който действа емоционално и наказва. Така и гласува. Просто "да ми се маха от главата" и "да пробваме па и това"", пише още тя.

Източник: БГНЕС

Касимова-Моасе допълва, че е пожелала на Радев да държи на евроценностите.

"И да спре снимките с международни престъпници. Вярвам, че това е апогеят на още бозаещата му формация. Оттук нататък започва разпадът й. Мисля, че даже ще го видим бързо", твърди журналистката.

Според Касимова-Моасе обаче има и добра новина от изборите.

"Иначе добрата новина е, че пееф и герб са в килера. Столетницата влезе в старчески дом. А Възраждане трие кални крачета на изтривалката пред вратата. ППДБ имат много, много да мислят!", завършва тя.

