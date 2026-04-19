За маникюр се чака месец. Един час за гласуване нищо не е

За маникюр се чака месец. Един час за гласуването нищо не е. Това каза д-р Мирослав Нейков в изборното студио на бТВ във връзка с опашките за гласуване. Припомняме, че по данни на външно министерство опашки се извиват пред секциите в Лондон, както и в Измир. Вотът е приключил в шест държави. Вотът е приключил в Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Япония, Република Корея и Китай.

Значително повишаване на избирателната активност на изборите на 19 април отчитат екзитполовете на социолигическите агенции към 17:00 часа, показват данните на агенциите "Тренд", "Мяра" и "Алфа рисърч". На последните избори през октомври 2024 г. общо малко над 2 милиона 570 хиляди души гласуваха, което формира 38.94% избирателна активност.

Само към 17:00 часа на изборите през 2026 г. тя вече е 39% според данните на "Галъп" и 36,8% към 16:00 часа за "Алфа рисърч". По официалните данни в Централната избирателна комисия (ЦИК) към 16:00 часа са гласували 34,63%, като най-висока тя е в столичния 23 МИР (43,38%), а най-ниска е в Кърджали (23,4%).

Още в 15:00 ч. Първан Симеонов от "Мяра" измери 31,8% активност. Според него поне 1 милион повече избиратели са упражнили правото си само до следобед на 19 април, спрямо октомври 2024 г. "Говорим за вълна и то напълно видима", каза той пред NOVA. По думите му трендът на първия върви стремглаво нагоре, а на втория - надули. "Ще има изненада между вротия и третия, където се забелязва активиране", каза още социологът.