Ще възстановим своя антикорупционен профил, с който бяхме създадени

"ГЕРБ ще възстанови изцяло своя антикорупционен профил, с който бяхме създадени - 2006 г. се обявявахме против всички тези пороци на системата, които бяха и тогава. През 2007 г. като пристигаха секциите от ромските махали, виждахме как се обръщат резултатите. Днес след тези резултати, трябва да покажем, че сме взели своите поуки и на думи, и на действия."

Това обяви кметът на Стара Загора и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Живко Тодоров по време на първия брифинг на партията след изборите на 19 април. На него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна, че крахът му се дължи на "дружбата" с ДПС на Делян Пеевски и очерта какво следва за партията в опозиция в новия парламент - четете още тук: "Дружбата ни с ДПС ни донесе този отлив и крах": Борисов с първа равносметка от изборите (ВИДЕО)