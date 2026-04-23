"Изглежда като опит за договорка с новата власт: Адвокат Екимджиев за оттеглянето на Сарафов

Оттеглянето на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов точно в този момент изглежда като опит за договорка с новата власт. Има едно интересно съвпадение. Преди няколко дни Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ се връща към своя антикорупционен профил. Преди това той каза, че Сарафов е легитимен. В момента, в който нещата се обръщат, тази емблема на корупцията и на мафията, явно вече не е удобна. Това мнение изрази адвокат Михаил Екимджиев в ефира на Нова телевизия.

По думите му оттеглянето на Сарафов е по същия начин, по който го монтираха преди около 3 години на мястото на Гешев, когато "го пуснаха по пързалката".

"Ще ми се да избягам от предположението, че когато Иван Демерджиев - силният на деня, даде ултиматум, не е било израз на пазарлък, който върви между Радев и Борисов", каза защитникът.

По думите му в съдебната система има мафиотски триади, редени десетилетия наред с цел контрол на институциите. "Вместо да търсиш хора, които да доказват лоялността, имаш въшки, които вече са се доказали като лоялни", каза Екимджиев.

Екимджиев описа новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова като "изпитан кадър още от аферата "Костинброд". "Тя беше назначена за заместник главен прокурор, когато се разбра, че мандатът на Сарафов не трябва да продължи след 21 юли 2025 г.", припомни той.

Според него по бързината и решителността на действията на новата власт ще си проличи дали ще се изчисти съдебната власт. Той смята, че най-голямата им грешка ще е да се забатачат в процедури и уговорки.