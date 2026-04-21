Който се е опитал да бърка с мръсни ръце в съдебната система, не е прокопсал. Това каза шефът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев в ефира на bTV. Той добави, че проблемът със съдебната реформа ще бъде едно влияние да не се смени с друго.

ОЩЕ: Ако не излъчим независим ВСС не сме народ, а мърша: Съдия даде рецептата за оздравяването на съдебната власт

Според него в съдебната система става дума за "поредица от стотици престъпления, извършени със съдействието или подкрепата на висши магистрати". "Сигурно стотици килограми на хартия казуси, на които не можем да сложим точка, защото проверяваме всичко. Наближава денят в областта на съдебната система да стане промяна. Когато това стане, много свидетели вече няма да ги е страх да говорят", каза още той.

Според Станкушев досега не е имало толкова добре проведени избори като тези. "Каквото хвана МВР със сигурност не е всичко. Но това, което ме изненада, е че системата работеше добре. Министър Емил Дечев се справи много добре и в работата с всички служители, което е изненадващо, защото на всички тях им е ясно, че той няма да остане на поста", каза още той. И обясни, че "Радев отдавна има хора за всички министерства и служби".