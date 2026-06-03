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Всички правителства назад са покровителствали действия на украинската групировка КУБ

03 юни 2026, 7:56 часа 588 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Всички правителства назад са покровителствали действия на украинската групировка КУБ

И властта се промени, и всички правителства назад са покровителствали действия на украинската групировка КУБ. Думите от заглавието са на народния представител от "Възраждане" Коста Стоянов, изречени в студиото на БНТ във връзка със станалия известен в публичното пространство "град в града" в комплекса "Баба Алино" край Варна. Още: "Ще покажем "Баба Алино 2": Портних с "доказателство", че не е виновен за "украинския град"

Според него факт е, че институциите мълчат и са си затваряли очите през всичките тези години за незаконното стротелство. Всички изградени постройки в "Баба Алино" трябва да бъдат съборени, настоя народният представител от "Възраждане". 

Корупция в особено големи размери

Снимка: БГНЕС

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"Говорим за корупция в особено големи размери, която с бездействието на кмета на Варна се покровителства. Надявам се да излязат на свело всички замесени лица, които да си получат наказанията", настоя Коста Стоянов и призова за законодателни промени, касаещи Подробните устройствени планове (ПУП). 

Той настоя за промени и в Закона за устройство на територията. 

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По думите му най-важното е държавата да провери всички действия на фирмите, които са свързани с украинската групировка КУБ. Продължават да се закупуват имоти на Община Варна, а и на Черноморието като цяло, посочи Коста Стоянов. И настоя още за запор на всички сметки на КУБ. 

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Възраждане Община Варна цитати Коста Стоянов парк Баба Алино Корпорация КУБ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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