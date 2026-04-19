Нов рекорд три часа преди края на вота: Избирателната активност вече надскочи общата от предишните избори

19 април 2026, 16:55 часа
Значително повишаване на избирателната активност на изборите на 19 април отчитат екзитполовете на социолигическите агенции към 17:00 часа, показват данните на агенциите "Тренд", "Мяра" и "Алфа рисърч". На последните избори през октомври 2024 г. общо малко над 2 милиона 570 хиляди души гласуваха, което формира 38.94% избирателна активност.

Само към 17:00 часа на изборите през 2026 г. тя вече е 39% според данните на "Галъп" и 36,8% към 16:00 часа за "Алфа рисърч". По официалните данни в Централната избирателна комисия (ЦИК) към 16:00 часа са гласували 34,63%, като най-висока тя е в столичния 23 МИР (43,38%), а най-ниска е в Кърджали (23,4%).

Още в 15:00 ч. Първан Симеонов от "Мяра" измери 31,8% активност. Според него поне 1 милион повече избиратели са упражнили правото си само до следобед на 19 април, спрямо октомври 2024 г. "Говорим за вълна и то напълно видима", каза той пред NOVA. По думите му трендът на първия върви стремглаво нагоре, а на втория - надули. "Ще има изненада между вротия и третия, където се забелязва активиране", каза още социологът.

Според "Тренд" активността към 14:00 ч. е била 25,9%., а в 16:00 часа - 33,2% 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Повишеният тренд в избирателната активност започна да се забелязва още от обяд, когато към 14:00 часа по данни на "Тренд" избирателната активност в страната бе 25.9 %, а "Алфа Рисърч" измери 26,9%. На предните парламентарни избори е била 20,7%. към същия час.

Изборният ден приключва в 20:00 часа, като очакванията са на множество места поради струпването на опашки и множество желаещи да гласуват както у нас, така и в редица секции в чужбина, изборният ден да бъде удължен до 21:00 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев Отговорен редактор
избирателна активност предсрочни парламентарни избори предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес