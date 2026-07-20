Забавянето на Атлантическото океанско течение ще промени климата на Земята: Кои региони са изложени на риск от наводнения?

Проучване на Nature Communications хвърли светлина върху катастрофалните последици от потенциално спиране на Атлантическото течение. Променящите се температури на океана ще увеличат броя на разрушителните атмосферни реки с 50%. Цели континенти биха могли да бъдат изложени на риск.

Забавяне на Атлантическото течение

Климатичните системи на Земята са силно взаимосвързани: прахът от пустинята Сахара захранва хранителните вериги в Амазонка, а микробите се пренасят на дълги разстояния от атмосферата. Една от най-влиятелните сили, оформящи глобалния климат, е Атлантическата меридионална циркулация (AMOC). Забавянето на AMOC може да засили бурите в Калифорния и да промени климата на цялата планета. Това се доказва от проучване, публикувано в Nature Communications.

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Голямото океанско течение е на ръба на колапс. Тази огромна система от течения действа като планетарен конвейер, транспортирайки топла вода от тропиците на север към Европа и по-хладни маси обратно на юг по морското дъно. Но антропогенните климатични промени забавят тази система и създават заплаха от колапс в близко бъдеще. Учените вече обсъждат точния момент и вероятността за това събитие.

Ново проучване, публикувано в списанието Nature Communications, хвърля светлина върху глобалните последици от евентуално спиране на дейността на електроцентралата. Екип от учени анализира атмосферни данни и климатични симулации на НАСА, обхващащи няколко десетилетия.

Изследователите са установили, че отслабването на AMOC има пряко въздействие върху атмосферните реки - дълги ивици концентрирана водна пара, които могат да пренасят 15 пъти повече вода, отколкото тече през устието на река Мисисипи.

Изместването на потока на запад към полюсите поради глобалното затопляне може да увеличи средната честота на атмосферните реки в световен мащаб с около 50%, което ги прави по-дълготрайни и съдържат повече влага.

„Добре известно е, че AMOC е важен играч в глобалната климатична система и че темпът му се забавя. Не знаехме точно как AMOC може да повлияе на атмосферната влага и бурите извън Атлантическия регион“, казва Мохима Мими, изследовател на климатичната динамика в Калифорнийския университет в Ривърсайд и водещ автор на изследването.

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Според заключенията на авторите, забавянето на течението ще промени температурите на океаните и ще преразпредели водата, намалявайки я в Северното полукълбо и увеличавайки я в Южното полукълбо. Най-голямо увеличение на честотата на атмосферните реки и валежите се очаква на западното крайбрежие на Северна Америка, източното крайбрежие на Южна Америка, Южна Азия, Западна Европа , части от Тихия океан и около Антарктида.

За Калифорния се очаква последствията да бъдат най-тежки, тъй като атмосферните реки осигуряват до 50% от годишните валежи в западната част на Съединените щати и са основният двигател на водоснабдяването, често причинявайки наводнения и заплашвайки инфраструктурата.

Промените ще засегнат и най-студените региони на планетата, особено Антарктида. Топенето на местните ледници ускорява покачването на морското равнище.

Обратно, в Арктика, Гренландия, Северна Азия, Северна Австралия и Южния Пасифик честотата на атмосферните реки може да намалее поради по-ниските температури на въздуха и липсата на влага. Крайният резултат ще зависи от емисиите на парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива.

Промяна в едно-единствено голямо океанско течение може да предизвика верижна реакция на хиляди километри разстояние, от бури в Северна и Южна Америка до изместване на тропическите дъждовни пояси. Последиците от AMOC се простират далеч отвъд Атлантическия океан.

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Припомняме, че спътниците на НАСА са регистрирали гигантска вълна от топла вода, простираща се на стотици километри в Тихия океан , което показва началото на изключително мощното климатично явление Ел Ниньо.

Според Live Science, Майкъл Фрайлих от спътника Sentinel-6 е открил, че термичното разширение на нагрятата вода е довело до покачване на морското равнище по екватора с повече от 15 сантиметра над нормалното на някои места. Тази аномалия е причинена от отслабващите пасати, които са създали така наречените вълни на Келвин, които вече са достигнали западното крайбрежие на Южна Америка и са блокирали издигането на студени дълбоки води.

Изследователите предупреждават, че този епизод може да е едно от най-интензивните наблюдения, регистрирани някога, като настоящите океански условия много наподобяват тези от опустошителната 1997 г. Резките промени в температурата и морското равнище биха могли радикално да променят атмосферната циркулация, предизвиквайки нови температурни рекорди.

Ел Ниньо обикновено носи екстремни валежи и наводнения в Съединените щати, Колумбия, Перу и Еквадор, като същевременно причинява катастрофални суши в Австралия и Индонезия.

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