Учени: Тези държави ще изчезнат до 2100 г.

Покачването на морското равнище до края на века може да заличи цели островни държави от картата и да наводни мегаполиси с милиони население, съобщава Live Science. Учените съставиха карта за 2100 г. и разкриха кои държави ще изчезнат.

Държавите, които ще изчезнат

През 20-ти век морското равнище се е покачвало с приблизително 1,4 мм годишно. Но между 2006 и 2015 г. темпът се е увеличил до 3,6 мм годишно. Според прогнозите на NOAA, до началото на следващия век то ще бъде поне с 0,3 метра по-високо, отколкото през 2000 г.

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Климатолозите прогнозират покачване на морското равнище от 40–63 см до 2100 г. Проучване от 2019 г., публикувано в Nature Communications, предупреждава, че до 250 милиона души биха могли директно да изпитат въздействието на тези промени.

Най-уязвими са островните държави с най-ниска надморска височина. Малдивите, архипелаг от 1200 острова и 540 000 жители, се издигат средно само с един метър над морското равнище. Според изчисления на Съюза на загрижените учени, покачване на морското равнище с 45 см би унищожило 77% от сушата на страната.

Кирибати, със средно покачване на морското равнище от 1,8 метра, може да загуби две трети от площта си при покачване на морското равнище от 0,9 метра. Някои проучвания показват, че и двете държави просто биха били потопени.

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Мащабът на заплахата в Тихия океан е още по-голям: приблизително 3 милиона островитяни живеят в рамките на 10 километра от бреговата линия и може да бъдат принудени да се евакуират до края на века, според Мрежата за наука и развитие. На Соломоновите острови този процес вече е видим – проучване от 2016 г. документира изчезването на пет острова и отдръпването на бреговите линии на още шест.

Сред големите държави Китай ще бъде най-засегнат, като 43 милиона жители на крайбрежието са изложени на риск. Следват ги Бангладеш (32 милиона) и Индия (27 милиона). Но най-драматичният пример е Джакарта: индонезийската столица потъва с 5-10 см годишно поради прекомерно изпомпване на подпочвени води и в комбинация с покачването на морското равнище, значителна част от града може да бъде под вода до 2050 г. Индонезия вече премества столицата си в Нусантара в Борнео, на 2000 км от Джакарта. Дака, Лагос и Банкок също са изложени на риск.

В същото време, както отбеляза професор Герд Маселинк от Университета в Плимут, способността за изграждане и поддържане на отбранителни съоръжения е не по-малко важна от мащаба на самата заплаха. Холандия, където значителна част от страната вече е разположена под морското равнище, демонстрира, че адекватната инфраструктура може значително да ограничи щетите.

Преди това климатолози съобщиха, че мощна гореща вълна е обхванала Европа. На 21 юни температурите се приближиха до 40°C (104°F) в няколко страни, което доведе до предупреждения в цялата страна и прекъсвания на транспорта. Италия издаде червен код за предупреждение за осем града, включително Болоня, Флоренция, Милано и Торино, докато Испания е предупредила за 39–40°C (102–104°F) в по-голямата част от Иберийския полуостров поне до средата на седмицата. Горещата вълна е била причинена от горещ въздух от Сахара, задържан над Западна и Централна Европа от така наречения „африкански антициклон“, който образува „топлинен купол“.

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