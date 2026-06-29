Земетресенията в Япония, САЩ и Венецуела: Сеизмолозите отговарят дали има връзка между тях

Серия от мощни земетресения, случили се само в рамките на осем часа в Съединените щати, Япония и Венецуела, предизвикаха вълна от спекулации в социалните медии за възможна връзка между събитията. Сеизмолозите обаче настояват, че въпреки съвпадението във времето, земетресенията не са свързани, съобщава The Guardian.

Миналата сряда беше съобщено, че земетресение с магнитуд 5,6 е ударило слабо населен район в Северна Калифорния. Часове по-късно трус с магнитуд 7,2 е регистриран край северното крайбрежие на Япония. Почти едновременно две мощни земетресения разтърсиха Венецуела, довеждайки до голяма трагедия с многобройни жертви. Близкият времеви период на тези събития породи множество спекулации за тяхната връзка. Експертите обаче отбелязват, че това е просто съвпадение, се казва в статията.

Защо земетресенията не са свързани?

Според Уилям Барнгарт, заместник-координатор на Програмата за сеизмична опасност на Геоложката служба на САЩ (USGS), и трите земетресения са станали близо до добре познати граници на тектонични плочи, характеризиращи се с висока сеизмична активност. Това обаче не означава, че едното от тях е причинило останалите.

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„Земетресенията се случват всеки ден по целия свят. Повечето от тях се случват далеч от населени места... Просто е доста необичайно съвпадение, че няколко силни земетресения са се случили на места, където хората са ги усетили“, обяснява Барнгарт.

Експертът отбелязва, че мощните земетресения понякога могат да предизвикат други трусове, но това се случва предимно на кратки разстояния.

Мартин Гадсън, доцент в катедрата по гражданско и екологично инженерство в Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA), споделя това мнение. Той заявява, че съвременната сеизмология не познава случаи, в които земетресения, разделени от хиляди километри, са били свързани.

„Ако анализираме земетресенията през последните сто години, няма да видим примери, в които толкова отдалечени трусове са били взаимосвързани“, подчертава той.

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Защо венецуелските трусове биха могли да бъдат свързани

Междувременно ситуацията във Венецуела е различна. Експертите смятат, че земетресението с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер може да е предизвикало последващ трус с магнитуд 7,5, тъй като двете земетресения са се случили близо едно до друго.

„Понякога разломът вече е на прага на активиране и тогава близко земетресение може да бъде спусъкът, който започва нов“, обяснява Хъдсън.

Според учените, десетки земетресения с магнитуд над 7 се случват по целия свят всяка година, така че подобни събития не са рядкост.

„Трагичното съвпадение беше, че земетресението във Венецуела се случи в гъсто населен район“, добавя Гадсън.

Припомняме, че две мощни земетресения удариха Венецуела в следобедните часове на 24 юни. Първото беше с магнитуд 7,2, регистрирано на приблизително 160 километра западно от Каракас, последвано по-малко от минута от второ земетресение с магнитуд 7,5. Столицата пострада най-много, като жилищни сгради се срутиха в няколко квартала. Според очевидци земетресението е било съпроводено със силен тътен, карайки жителите да напуснат панически домовете и офисите си. Най-голямото летище в страната в Майкетия беше затворено поради щети.

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