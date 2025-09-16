Войната в Украйна:

Meteo Balkans: Към Европа идват разрушителни бури. И България ще бъде засегната

16 септември 2025, 10:10 часа 1012 прочитания 0 коментара
Meteo Balkans: Към Европа идват разрушителни бури. И България ще бъде засегната

С есенното захлаждане и приключването на летните жеги неизменно към Европа се задава сезонът на бурите. А според Meteo Balkans сезон 2025-2026 и тази година ще донесе на континента разрушителни ветрове, проливни дъждове и огромни щети, но идващата зима ще бъде различна, защото бурите ще са много по-често и много по-силни. Причината за това е, че топлите океани и климатичните промени влияят на мощта на бурите и те се засилват.

Снимка: iStock

Още: Земята е заплашена от нов източник на глобално затопляне

Прогнозите на специалистите за предстоящите бури в Европа са видимо по-мрачни, а причините са ясни. Атлантикът е по-топъл от всякога, а горещите води зареждат циклони с енергия. От друга страна Ла Ниня и неутралните условия в Тихия океан влияят на въздушните потоци, които достигат Европа. Не бива да забравяме oще, че климатичните промени правят бурите не само по-силни, но и по-дълготрайни.

За кои държави в Европа е най-опасно

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Според Meteo Balkans в челните редици са Ирландия, Великобритания, Франция и Германия, които често поемат първия удар. Но това в никакъв случи не означава, че страните на Балканите са "встрани" и ще се разминат с бурите. Напротив – все повече циклони достигат и до нашия регион. В България това обикновено се усеща като екстремни валежи, наводнения и бурни ветрове.

Още: "Положението е плачевно": Карта на населените места с воден режим

Важно е да не забравяме, че България не е "защитена зона" и е нужно само да си спомним какви тежки ситуации преживяхме през последните години, причинени от мощни ураганни пориви на вятъра в София, Стара Загора и Варна, които предизвикаха хаос и щети. Новият сезон може да донесе още по-сериозни предизвикателства – локални бури, комбинирани с обилни валежи и свлачища.

Сезонът на бурите отдавна вече не е нещо, за което разбираме от медиите и "минава покрай нас". Атмосферата става по-нестабилна, а ударите все по-често достигат и Балканите.

Как можем да се защитим

Снимка: iStock

Все по-мощните бури няма как да бъдат предотвратени, но при добра подготовка щетите може да са по-малко, а и по-важното - може да бъдат избегнати жертви. Но как да се подготвим?

Градовете трябва да подобрят дренажната система – наводненията вече не са изключение, а правило. Хората трябва да бъдат информирани за сигнали и предупреждения – всеки час е решаващ. Инфраструктурата – особено електропреносната мрежа и пътищата, трябва да се адаптира към новата реалност, пиша още от Meteo Balkans.

Още: "Било е страшно!": Есенните бури в края на август потопиха морски курорти у нас (СНИМКИ и ВИДЕО)

Предстоящият сезон 2025-2026 ще се превърне в тест дали Европа е готова за бъдещето, в което екстремното време става нещо нормално. И дали страните на Балканите са подготвени да посрещат все по-мощните бури, за които специалистите алармират.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Климат буря бури лошо време дъжд meteo balkans
Още от Климат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес