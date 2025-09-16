Meteo Balkans: Към Европа идват разрушителни бури. И България ще бъде засегната

С есенното захлаждане и приключването на летните жеги неизменно към Европа се задава сезонът на бурите. А според Meteo Balkans сезон 2025-2026 и тази година ще донесе на континента разрушителни ветрове, проливни дъждове и огромни щети, но идващата зима ще бъде различна, защото бурите ще са много по-често и много по-силни. Причината за това е, че топлите океани и климатичните промени влияят на мощта на бурите и те се засилват.

Снимка: iStock

Прогнозите на специалистите за предстоящите бури в Европа са видимо по-мрачни, а причините са ясни. Атлантикът е по-топъл от всякога, а горещите води зареждат циклони с енергия. От друга страна Ла Ниня и неутралните условия в Тихия океан влияят на въздушните потоци, които достигат Европа. Не бива да забравяме oще, че климатичните промени правят бурите не само по-силни, но и по-дълготрайни.

За кои държави в Европа е най-опасно

Снимка: iStock

Според Meteo Balkans в челните редици са Ирландия, Великобритания, Франция и Германия, които често поемат първия удар. Но това в никакъв случи не означава, че страните на Балканите са "встрани" и ще се разминат с бурите. Напротив – все повече циклони достигат и до нашия регион. В България това обикновено се усеща като екстремни валежи, наводнения и бурни ветрове.

Важно е да не забравяме, че България не е "защитена зона" и е нужно само да си спомним какви тежки ситуации преживяхме през последните години, причинени от мощни ураганни пориви на вятъра в София, Стара Загора и Варна, които предизвикаха хаос и щети. Новият сезон може да донесе още по-сериозни предизвикателства – локални бури, комбинирани с обилни валежи и свлачища.

Сезонът на бурите отдавна вече не е нещо, за което разбираме от медиите и "минава покрай нас". Атмосферата става по-нестабилна, а ударите все по-често достигат и Балканите.

Как можем да се защитим

Снимка: iStock

Все по-мощните бури няма как да бъдат предотвратени, но при добра подготовка щетите може да са по-малко, а и по-важното - може да бъдат избегнати жертви. Но как да се подготвим?

Градовете трябва да подобрят дренажната система – наводненията вече не са изключение, а правило. Хората трябва да бъдат информирани за сигнали и предупреждения – всеки час е решаващ. Инфраструктурата – особено електропреносната мрежа и пътищата, трябва да се адаптира към новата реалност, пиша още от Meteo Balkans.

Предстоящият сезон 2025-2026 ще се превърне в тест дали Европа е готова за бъдещето, в което екстремното време става нещо нормално. И дали страните на Балканите са подготвени да посрещат все по-мощните бури, за които специалистите алармират.