Необичайни облачни образувания забелязаха в Гърция (СНИМКА)

Необичайни облачни образувания бяха забелязани в небето над Гърция и по-конкретно в Атика. Облаците са забелязани в петък в петък, като става въпрос за вирга, пише гръцкото издание Kathimerini. В социалните мрежи кадрите от облачното образувание стана вирусно и се разпространява в най-вече в платформата Х. „Това е впечатляващ пример за това колко динамична и сложна може да бъде атмосферата, дори в привидно спокоен ден“, посочват от Метео.

Какво е вирга?

Това е поразителен метеорологичен феномен, при който дъждът се изпарява, преди да достигне земята, според Meteo, метеорологичната служба на Националната обсерватория на Атина.

В публикация в социалните мрежи, Метео обясни, че вирга се образува, когато по-ниско в атмосферата съществуват сухи слоеве въздух, което води до изпаряване на валежите, докато падат. Това създава характерните тънки ивици, простиращи се надолу от основата на облака, пише още гръцкото издание