Озоновата дупка изчезва: Може ли да се възстанови напълно

Озоновата дупка над Антарктида постепенно се свива и според учените може да изчезне напълно. Това съобщава изданието Iflscience, позовавайки се на последния бюлетин на Световната метеорологична организация (СМО).

Може ли да се възстанови озоновата дупка?

Според изследователите, дупката в озоновия слой през 2024 г. е била значително по-малка, отколкото в предишни години. Това е резултат от дългогодишни глобални политики, насочени към намаляване на употребата на озоноразрушаващи химикали. По-специално, Монреалският протокол от 1987 г. е ключов за забраната на хлорофлуоровъглеводородите (CFC), съединенията, които са причинили дупката в стратосферата.

Световната метеорологична организация (СМО) отбелязва, че глобалните нива на озон през 2024 г. са били по-високи, отколкото в предишни години. Над Антарктида изчерпването на озона достигна пик на 29 септември, но дефицитът му беше значително по-нисък, отколкото през 2020–2023 г. и под средното ниво за 1990–2020 г.

Прочетете също: „Черното лято“ в Австралия нагряло стратосферата и разширило озоновата дупка

Ако настоящите международни мерки останат ефективни, възстановяването ще настъпи по различно време в зависимост от региона. За повечето части на света озоновият слой може да се възстанови до 2040 г., за Арктика до 2045 г., а за Антарктика до 2066 г.

Озоновият слой, разположен на 15 до 30 километра над Земята, изпълнява жизненоважна функция – предпазва планетата от вредното ултравиолетово лъчение. Без него нивата на рак на кожата, катаракта и нарушения на имунната система биха били значително по-високи, а екосистемите, особено морският планктон, биха претърпели сериозни загуби.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че възстановяването на озоновия слой „ни напомня, че когато народите се вслушват в предупрежденията на науката, напредъкът е възможен“. Учените също така отбелязват, че успехът в тази област е важен сигнал, че съвместните международни действия могат да доведат до реални резултати в борбата срещу глобалните заплахи.

Прочетете също: Учени: Южният ледовит океан може да поеме въглерод, ако се възстанови озоновата дупка