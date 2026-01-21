Учени направиха сензационно откритие за нивото на океана преди 15 милиона години. Резултатите показват спад на морското равнище с повече от 60 м, което променя разбирането ни за това как океаните на Земята реагират на фактори извън климата.

Откритие за нивата океана преди 15 милиона години

Оказва се, че климатът не е единствената причина за промяната на морското равнище. Геоложките и тектоничните механизми също могат да променят океаните. Това е заключението, до което стигнаха учените. Те проведоха проучване и установиха, че забавянето на образуването на океанската кора преди приблизително 15 милиона години е могло да предизвика рязък спад на световното морско равнище, съобщава Futura-sciences.

Отбелязва се, че морското равнище на Земята се е покачвало и спадало многократно. Тези колебания са причинени от климатични цикли. През по-топлите периоди топенето на ледниците повишава морското равнище, заедно с термичното разширение на морската вода. През по-студените периоди се случва обратното и морското равнище спада.

Колебанията в морското равнище обаче могат да бъдат причинени от различни фактори. Един от най-важните е обемът на самите океански басейни. Тъй като площта на континентите е останала относително стабилна, промените в обема на океана са резултат предимно от промени в дълбочината на басейните, а не от промени в площта им.

Напречно сечение на Атлантическия басейн разкри, че дъното му далеч не е еднородно. То е най-дълбоко близо до континентите и постепенно се издига към центъра.

Какво откриха учените?

Най-плитките зони са разположени по протежение на средноокеанските хребети, където се образува нова кора в резултат на магмената активност. Този модел е пряко свързан с възрастта на океанската литосфера. Новообразуваната кора е гореща, тънка и по-малко плътна, докато по-старата кора се охлажда, удебелява и става по-плътна с разстоянието от билото.

Поради това морското дъно е по-високо в центъра и се понижава с напредване на възрастта. Тази геоложка реорганизация влияе върху общия обем на океанския басейн. Басейн, доминиран от млада кора, съдържа по-малко вода от басейн с подобен размер, съставен предимно от по-стара кора.

Заключения на учените

Следователно, морското равнище може да се променя не заради климата, а заради това колко бързо се образува нова океанска кора. Изследователите са установили, че значително забавяне на образуването на кора между 15 и 6 милиона години вероятно е изиграло ключова роля за спада на морското равнище.

През това време движението на тектоничните плочи се забави с приблизително 35%, което доведе до бавно или ултрабавно разпространение на средноокеанските хребети. Изчисленията показват, че това е задълбочило океанските басейни достатъчно, за да понижи морското равнище с 26–32 метра.

В същото време намаляването на емисиите на газове може да доведе до глобално захлаждане, което допълнително ще намали обема на океана. Резултатите показват общо понижение на морското равнище с повече от 60 м, което променя разбирането ни за това как океаните на Земята реагират на фактори извън климата.

