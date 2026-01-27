В Румъния се заинтересуваха от ММА шампион, чистещ и събиращ боклук в София

Историята на двукратния национален шампион в ММА в Камерун и шампион за цяла Африка Луи Амджи, който е избрал да събира и чисти боклук в София, стигна и до Румъния. Популярната румънска медия Digi24 също отрази случая - за него репортаж излезе и по БНТ.

"Събирането на боклук е тежка физическа работа. Нужна е сила, за да може да се справиш", разказ Амджи.

Въпреки че е известен в страната си, Луи Амджи ясно е заявил, че не иска да се връща в Камерун: "Оставам тук! Няма да ходя никъде".

Един от колегите на Амджи, който е родом от Кот д'Ивоар, допълва: "Харесва ми работата тук. Камионът, който карах в Кот д'Ивоар, ми напомня за камиона, който използваме сега за събиране на боклука. И дойдох в България с ясната цел да продължа да работя".

Digi24 обръща внимание и, че София балансира на ръба с криза с боклука заради обществена поръчка с оферти, които са били над прогнозните.

