Северна Корея изстреля балистични ракети, докато човек от Пентагона е в Сеул

Северна Корея е изстреляла към Японско море ракети, за които се подозира, че са балистични, съобщават на 27 януари Сеул и Токио. Изстрелването изглежда част от тестове на оръжия преди важен политически конгрес в страната. Те са вторите за този месец след серията от 4 януари, когато южнокорейският президент И Дже-мьон започна държавно посещение в Китай. Съвместният щаб на Южна Корея заяви, че ракетите са били изстреляни близо до Пхенян около 15:50 ч. местно време (08:50 ч. наше време) към морето край източното крайбрежие, като са прелетели около 350 км.

Остра реакция от Южна Корея и Япония

Службата за национална сигурност в Сеул призова Севера да спре незабавно изстрелването на балистични ракети, осъждайки ги като провокативни действия в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Кабинетът на японския министър-председател и Министерството на отбраната в Токио също заявиха, че Пхенян е изстрелял две балистични ракети в посока Японско море. Япония заяви, че те са достигнали максимална височина от 80 км.

Бреговата охрана на страната, позовавайки се на Министерството на отбраната, заяви, че се смята, че и двете ракети са паднали в морето.

Япония заяви, че повтарящите се изстрелвания на балистични ракети от Пхенян заплашват „мира и сигурността на нашата страна, региона и международната общност“.

„Такива изстрелвания на балистични ракети също нарушават съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и представляват сериозен проблем, засягащ безопасността на обществото. Япония е подала силен протест пред Северна Корея и остро осъжда тези действия“, се казва в изявление, цитирано от Al Jazeera.

Снимка: Getty Images

Японската информационна агенция Jiji Press съобщи, че ракетите са паднали извън изключителната икономическа зона на страната, позовавайки се на източници от Министерството на отбраната.

На фона на посещение на американски зам.-министър на отбраната и преди важен конгрес

Изстрелването във вторник се състоя ден след пристигането в Сеул на третия по ранг представител на Пентагона - заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, който е на посещение, за да обсъди модернизирането на военния съюз. САЩ търсят по-ограничена роля в усилията за отбрана срещу Северна Корея.

Пхенян наскоро заплаши с ответни мерки заради полети на наблюдателни дронове от Сеул през границата. Южна Корея отрече да е използвала дронове в тези случаи и започна разследване дали те са били изпратени от цивилни лица.

Анализатори заявиха, че обвиненията за дроновете са продиктувани от усилията на Пхенян да засили антиюжнокорейските настроения преди конгреса на управляващата Работническа партия, който се очаква да започне през следващите седмици, съобщи Associated Press.