Учени: Топенето на ледниците крие още една неподозирана заплаха

Топенето на ледниците по целия свят ще има последици не само за местните екосистеми, но и потенциално ще повлияе на епидемиологичната ситуация, според научното списание earth.com, позовавайки се на ново проучване .

Неочаквана последица от топенето на ледниците

Учените отбелязват, че ледниците действат като естествени замразители, съхранявайки биологични материали в продължение на хилядолетия. Както обясни авторът на изследването Гуанан Мао, ледниците са „генетични архиви“, съхраняващи, наред с други неща, гени за антибиотична резистентност. Топенето, причинено от глобалното затопляне, превръща тези архиви в „активни източници“ за разпространението на тези гени.

Докато обикновеният човек е свикнал да мисли, че резистентните на антибиотици „супербактерии“ са проблем на нашето време, причинен от широкото използване на антибиотици в медицината, селското стопанство и ежедневието, в действителност нещата не са толкова прости.

Самата природа съдържа много естествено срещащи се гени за резистентност. Проблемът е, че ледниците могат да съхраняват големи количества от тази генетична информация. Топящите се води могат да пренесат значителни количества от този материал в реки и езера.

„Реките и езерата, захранвани от ледници, са важни водоизточници за милиони хора. След като гените на резистентност попаднат в тези взаимосвързани системи, те могат да взаимодействат със съвременните бактерии, увеличавайки риска от разпространение чрез микробните общности“, казват изследователите.

Както отбелязват учените, в микробния свят гените могат да се прехвърлят между организмите извън нормалните процеси на размножаване. Това е една от причините, поради които гените за антибиотична резистентност могат да се разпространяват толкова бързо.

Авторите не твърдят, че самите ледници създават „супербактерии“, но отбелязват, че освобождаването на гени за резистентност може да увеличи вероятността от опасни комбинации, когато тези гени срещнат бактерии с висок потенциал да причинят заболяване.

Топенето на ледниците е едно от последствията от изменението на климата. Средната температура на Земята е достигнала почти 15°C, най-високата от 3 милиона години . Повече от 1 милион тона лед се топят всеки ден - за сравнение, айсбергът, потопил Титаник, се смята, че е стопил „само“ 75 000 тона. Всичко това крие риск от урагани, наводнения, заливане на градове и държави, рязък спад в селското стопанство и други икономически загуби.

