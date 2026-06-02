Най-титулуваният гръцки тим набеляза лидера на Лудогорец

Най-титулуваният гръцки тим набеляза големия лидер на Лудогорец през този сезон. Става въпрос за отбора на Олимпиакос, който проявява сериозен интерес към офанзивния полузащитник на „орлите“ Петър Станич. Това разкри спортният журналист от южната ни съседка Ламброс Балафас в подкаст, цитиран от колегите от „Тема спорт“. Според информациите грандът от Пирея може много скоро да изпрати официална оферта за правата на сърбския национал.

Олимпиакос обаче не е единственият отбор, който има апетити към Петър Станич. Сърбинът е в полезрението на испанските Севиля и Бетис, както и на италианския Милан. Преди дни пък се появиха информации, че нидерландският АЗ Алкмаар дори е изпратил официална оферта за правата на сърбина.

В Гърция засипаха с похвали Петър Станич

„Сръбският атакуващ полузащитник е сред най-добрите играчи на Лудогорец, с който има договор до лятото на 2028 г. Пазарната му стойност е 3,5 милиона евро, а интерес към него има и от Севиля и Бетис. Освен това той е футболист, когото познава Дарко Ковачевич и дори често се интересува за него и задава въпроси“.

„Станич започва кариерата си в Динамо Панчево, отбора на родния му град. През 2021 г. го купува Цървена звезда за 100 хиляди евро, а през 2022 г. е даден под наем на Спартак Суботица. През 2023 г. Бачка Топола го купува от отбора от Белград за 200 хиляди евро. Големият му скок идва през лятото на 2025 г., когато Лудогорец го привлича за 1,8 милиона евро“.

„Този сезон има 55 участия във всички турнири и 16 отбелязани гола. Освен това е вкарал седем пъти в груповата фаза на Лига Европа. Дебютира и за националния отбор на Сърбия, като игра 45 минути в приятелски мач срещу Саудитска Арабия“, се казва в материал на изданието sport24.gr, част от което е и подкастът, в който Балафас разкри за интереса на Олимпиакос към Станич.

