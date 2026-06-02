Каймакът на родния елит: Ето кои футболисти стъпиха на абсолютния връх в Първа лига

Без никакво съмнение, тъкмо завършилият сезон на Първа лига беше най-интересният през последните години. Левски спечели първа титла от 17 години, като детронира Лудогорец. “Орлите“ не бяха завършвали на различно от първото място от 14 години, като този път паднаха чак до третата позиция. ЦСКА 1948 завоюва второто място, като почти никой не смяташе това за възможно в началото на годината. А ЦСКА се съвзе след трудното начало и допълни топ 4. Но това са само отборните постижения на върха. А статистиката при индивидуалното представяне е не по-малко завладяваща.

Първа лига има трима голмайстори

Числата са най-точната метрика, с която можем да видим кои са били топ играчите през изминалия сезон в Първа лига. И не само феновете ѝ се доверяват – мнозина експерти и изследователи също разчитат на статистиката. Сезон 2025/26 беше най-интересен при голмайсторите. Цели трима футболисти са на първото място с по 16 попадения – Ивайло Чочев от Лудогорец, Евертон Бала от Левски и Мамаду Диало от ЦСКА 1948. На четвърто място е Леандро Годой от ЦСКА, а пети е Бертранд Фурие от Септември София.

Изявен лидер при асистентите на Първа лига

При асистенциите също има голяма конкуренция. Топ подавачът на Първа лига е Спас Делев от Локомотив София с 10 асистенции. Плътно след него са Петър Станич от Лудогорец и Джеймс Ето‘о от ЦСКА с по 9 голови подавания. А четвъртият и петият са с по 8 – Парвизджон Умарбаев от Локомотив Пловдив и Мазир Сула от Левски. Обратно към головете, и по-точно тези, които са решили мачове. Евертон Бала е сам на върха със 7 решаващи попадения. Точно след него са Ивайло Чочев и Мамаду Диало с по 5, а Леандро Годой и Мустафа Сангаре от Левски са с по 4.

Конкуренцията в защитата също е голяма

Накрая, но не и на последно място, идва защитата. Най-много “сухи мрежи“ са запазили вратарите на Лудогорец Хендрик Бонман и Арда Кърджали Анатоли Господинов, които не са допуснали гол в 15 мача. По 14 “сухи мрежи“ са запазили Боян Милосавлевич от Локомотив Пловдив и Светослав Вуцов от Левски, а топ 5 допълва Фьодор Лапоухов от ЦСКА с 13.

И един Антирекорд. При автоголовете има една хубава новина – няма нито един играч с повече от 1 гол, отбелязан в собствената си врата. 19 футболисти са си вкарали автогол, но един изпъква над всички. Денис Динев, който е собственост на дубъла на ЦСКА, но игра под наем в Монтана, има записан само 1 мач в Първа лига през този сезон, като в него си отбелязва автогол.

