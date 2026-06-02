Климатолози: Екстремни климатични явления през 2026 ще променят завинаги живота на Земята

Климатолози бият тревога за предстоящи екстремни климатични явления, които ще променят завинаги живота на Земята. Метеоролозите предупреждават за повишена вероятност от рядко климатично явление „супер Ел Ниньо “, което може да започне още в края на 2026 г. или дори по-рано и да причини екстремни метеорологични промени по целия свят. Ел Ниньо е периодично климатично явление в екваториалната част на Тихия океан, по време на което повърхностните води се затоплят необичайно, съобщава изданието unilad.

Според Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) вероятността за развитие на Ел Ниньо до юли 2026 г. е около 80%.

Експертите отбелязват, че „супер Ел Ниньо“ се случва, когато температурите на повърхността на Тихия океан значително надвишават нормалните, влияейки върху глобалните метеорологични системи. Това може да доведе както до екстремни горещини, така и до тежки зимни бури.

Основните възможни последици от климатичните явления през 2026

По-високи цени на храните и по-висок риск от дефицит. Нестабилните метеорологични условия в ключови региони за производство на храни биха могли да повлияят на доставките на кафе, какао, плодове и други стоки, което потенциално може да доведе до по-високи цени и рискове от недостиг.

Наводнения и обилни снеговалежи. В различни региони на света, особено в крайбрежните райони, са възможни обилни валежи и локализирани наводнения. В планинските райони се прогнозират обилни снеговалежи и дори лавини.

Горски пожари и здравословни проблеми. Сухите условия могат да насърчат разпространението на горски пожари, увеличавайки риска от респираторните инфекции, включително влошаване на астма и хронични белодробни заболявания.

Въздействие върху океаните и коралите. Рязкото покачване на температурите на водата може да причини широко разпространени щети на кораловите рифове, които вече страдат от изменението на климата.

Какво казват експертите?

Метеоролозите подчертават, че Ел Ниньо не е буря , но изостря колебанията във времето по света.

„Нашата планета никога не е била толкова топла – отчасти поради изменението на климата и отчасти поради евентуалното влияние на силно Ел Ниньо“, отбелязват експертите.

Експертите добавят, че интензивността на събитието може да окаже значително влияние върху регионалните метеорологични модели, увеличавайки сушите, проливните дъждове и температурните аномалии.

Климатолозите вече бият тревога, тъй като 2026 г. може да бъде с 0,06°C по-гореща от 2024 г. А следващата година, 2027 г., ще бъде още по-гореща.

Супер Ел Ниньо освобождава огромни количества топлина от океана в атмосферата, което често води до това годината да се превърне в „най-горещата в историята“.

Поради изменението на климата, честотата и интензивността на явленията Ел Ниньо може да се увеличат. Последните големи супер Ел Ниньо са се случили през 1982–1983 г., 1997–1998 г. и 2015–2016 г. Всяко от тях е причинило щети за трилиони долари на световната икономика поради унищожаване на реколтата и природни бедствия.

През 2026 г. температурите биха могли да счупят рекорда, поставен през 2024 г., когато глобалното затопляне за първи път надхвърли средната стойност от прединдустриалния период с 1,5°C (2,7°F).

Засега глобалното затопляне се сдържа от друго явление - Ла Ниня. То има охлаждащ ефект върху планетата. Според последния доклад на Световната метеорологична организация (СМО), завръщане към силни или „супер“ условия на Ел Ниньо може да се случи още през май или юни. Някои учени предполагат, че планетата Земя се приближава до най-силния цикъл на Ел Ниньо през последните 140 години, което би могло значително да повиши глобалните температури.

„Глобалната температура през 2024 г. беше с 0,11°C по-висока, отколкото през 2023 г. Следователно, ако 2026 г. се окаже с 0,17°C по-топла от 2023 г., това ще счупи глобалния температурен рекорд от 2024 г. с 0,06°C“, споделят изследователите.

Д-р Янсен и колегите му са на мнение, че климатолозите в момента подценяват реалната заплаха от глобалното затопляне и че прогнозите им в докладите са подценени.

Концентрациите на парникови газове водят до ускоряване на затоплянето, което не е отчетено в настоящите климатични доклади. Това означава, че Земята ще се затопля по-бързо, отколкото хората очакват.

Ако прогнозите на Янсен се сбъднат, Великобритания и други европейски страни биха могли да преживеят една от най-горещите години в историята.

