Ще изчезне до месеци: Сбогуваме ли се с най-големия айсберг в света?

В средата на ноември А23а в резултат на дрейф бе изхвърлен в открити води в Южния океан. Айсбергът има обща площ 4,2 хиляди квадратни километра, т. е. близо два пъти повече от Лондон. "Според специалисти от Центъра за ледена и хидрометеорологична информация към ААНИИ през следващия месец той ще навлезе в морето Скотия, където скоро ще престане да съществува", казаха от пресслужбата на руското научно учреждение.

През септември 1986 г. голяма маса лед се откъсна от шелфовия ледник Филхнер. На мястото на отцепването се образуваха три гигантски айсберга, върху един от които се помещаваше сезонната руска изследователска база "Дружная-1". След като се откъсна от шелфа, айсбергът бързо заседна в южната част на антарктическото море Уедъл, превръщайки се в леден остров. Това лято айсбергът се премести за първи път поради влиянието на водните течения.

По време на антарктическата зима айсбергът, движещ се по крайбрежието на Антарктическия полуостров, благодарение на местната циркулация, измина разстояние от 1118 морски мили (2070 км). По време на дрейфа айсбергът не претърпя значителни загуби на площ.

The world's largest iceberg has started moving



The giant iceberg called "A23a" has an area of almost 4,000 square kilometers. Satellite images showed that the iceberg is drifting rapidly towards the Southern Ocean due to currents and strong winds.



