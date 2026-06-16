Тревожна тенденция в Арктика: Увеличеният брой айсберги преобразява живота на морското дъно

В резултат на климатичните промени ледниците в Гренландия отделят четири пъти повече айсберги в сравнение с преди 25 години. Това вече застрашава корабоплаването и преобразява дълбоководните морски екосистеми, съобщи научният сайт „Сайънс алърт" като се позова на изследване в списание Nature.

„Резултатите показват директната зависимост между климатичните промени по повърхността на ледниците, увеличения брой плаващи айсберги и промяната в дълбоководните екосистеми“, се посочва в проучването на изследователи от Техническия университет на Дания (DTU).

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„Когато ледът в Гренландия се топи, морското равнище се повишава. Виждаме обаче, че тези промени засягат и цяла Арктика“, казва Шфакат Абас Хан, един от авторите на изследването. В пролива Фрам, разположен между Североизточна Гренландия и архипелага Свалбард, „появата на айсберги се е увеличила четирикратно от 2000 г. насам“, уточняват от Техническия университет на Дания.

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Освен това делът на ледените блокове, произхождащи от Гренландия и руската част на Арктика, нараства с 4,5% на десетилетие от началото на века. „Новото изследване показва, че последствията не са свързани само с повишаването на морското равнище, а пряко засягат дълбоководните екосистеми далеч от ледниците“, отбелязва Шфакат Абас Хан.

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Айсбергите пренасят големи количества скали и наноси на стотици километри навътре в океана, преди да потънат и да преобразят живота на морското дъно. Същевременно, с откриването на нови корабоплавателни маршрути в Арктика, нараства и рискът плавателните съдове да се натъкнат на айсберги по време на своето пътуване, отбелязват учените.

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