Учени: Най-силното явление Ел Ниньо от десетилетие ще промени времето по света тази година

Метеоролозите очакват Ел Ниньо да се формира още през май, а до края на 2026 г. може да стане най-силното явление от десетилетие. Това климатично явление е свързано със затоплящите се води в централната и източната част на Тихия океан и влияе значително на времето в световен мащаб, пише Independent.

Най-силното Ел Ниньо от десетилетия

Според Световната метеорологична организация вероятността от явлението Ел Ниньо е висока, а климатичните модели показват неговото засилване през цялата година. Признаци на жега и суша вече се наблюдават в Австралия и Индия.

„Последният път, когато видяхме подобни сигнали, беше по време на силното Ел Ниньо през 2015-2016 г.“, казва Крис Хайд, метеоролог в швейцарската компания за анализ на времето Meteomatics.

Захлаждането, предизвикано от Ла Ниня ще бъде слабо и краткотрайно

В Азия се очаква по-горещо и сухо време, което може да повлияе негативно на селското стопанство. Междувременно се прогнозират увеличени валежи за Северна и Южна Америка.

Японското метеорологично бюро съобщава за 70% вероятност за възникване на Ел Ниньо през лятото в северното полукълбо, докато индийските метеорологични служби предупреждават, че сезонът на мусоните в южноазиатската страна може да е под средното ниво за първи път от три години.

Според синоптиците вероятността за образуване на Ел Ниньо през лятото достига 60–70%.

Ел Ниньо ще се обърне в Ла Ниня. Тази година може да се окаже най-горещата в историята

Какво е Ел Ниньо ?

Ел Ниньо е противоположната фаза на климатичната система на Ла Ниня. Това явление се случва, когато пасатите отслабнат, което води до изместване на топлите води и промяна на глобалните метеорологични модели.

Подобни събития вече са имали сериозни последици. През 2015 и 2016 г. силното Ел Ниньо доведе до тежка суша в Австралия и Югоизточна Азия, като едновременно с това отслаби индийския мусон. Това доведе до намалени реколти от зърно, палмово масло и захар. Междувременно прекомерните валежи в части от Южна Америка нарушиха реколтата от соя и царевица.

Явленията Ел Ниньо и Ла Ниня описват противоположни модели на пасатите, които обикалят Екватора и духат на запад от Южна Америка към Азия. В неутрална година, когато нито един модел не е в действие, тези пасати изтласкват топлата вода на запад, което изтласква хладна океанска вода от дълбините.

Под въздействието на Ел Ниньо, пасатите отслабват, така че източната част на Тихия океан, по протежение на западния бряг на Северна и Южна Америка, остава по-топла.

