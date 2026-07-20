Учени разкриха защо Земята не е прегряла в продължение на 60 млн. години

Изследователи са открили как Земята е поддържала климатичното си равновесие в продължение на над 60 милиона години. Според техните открития, ключова роля играе скритата връзка между морското равнище, нивата на фосфати в океана и натрупването на въглерод на морското дъно.

Как Земята е поддържала климатично равновесие в продължение на 60 млн. години?

Резултатите от проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, показват, че промените в глобалните морски нива са повлияли пряко на климата на планетата.

Ключовият елемент в този механизъм се оказа фосфатът - жизненоважно хранително вещество за морските организми. Когато морското равнище е било високо, обширните плитки шелфове са улавяли фосфати в дънни седименти. По този начин по-малко хранителни вещества са навлизали в открития океан, намалявайки изобилието на морски организми. В резултат на това е намаляло количеството органичен въглерод, отлагащ се на морското дъно, а в атмосферата се е натрупал въглероден диоксид.

Учени: Климатична аномалия ще промени драстично времето тази есен

С понижаването на морското равнище процесът се е преобърнал. Фосфатите в океана са се увеличили, морският живот е станал по-активен, но след смъртта на тези организми значителна част от въглерода се е съхранила в дънните седименти. Това е премахнало CO₂ от атмосферата, като постепенно е охладило планетата.

Според изчисленията на учените, този естествен механизъм е бил най-ефективен, когато морското равнище е било с 10–40 метра по-високо от днешното. Именно при тези условия максималните обеми въглерод са били съхранени в морските седименти, като по този начин е било ограничено глобалното затопляне в продължение на милиони години.

Авторите на изследването смятат, че този естествен цикъл е един от ключовите фактори, които са запазили климата на Земята обитаем. Новите данни ще помогнат и за по-доброто разбиране на това как океаните реагират на настоящите климатични промени и как те могат да повлияят на концентрациите на въглероден диоксид в бъдеще.

Как ще се промени животът на Земята до 2100 г. – прогноза на учени

Учените предупреждават, че животът на Земята може да се промени драстично до края на 21-ви век. Очаква се повишаване на средната температура с 4°C да доведе до по-чести екстремни метеорологични явления и мащабни горски пожари. Изследователите смятат, че това ще доведе до значителни промени в екосистемите, а някои от тях, включително тропическите гори, може да изчезнат поради жега, суша и повтарящи се пожари.

За пръв път в историята: Учените „уловиха“ момента, в който се ражда ново парче от Земята

Както съобщава Daily Mail, позовавайки се на проучване, публикувано в Australian Journal of Botany, учени от университета Macquarie в Сидни са изследвали сценарий, при който средната глобална температура ще се повиши с приблизително 4°C до 2100 г. в сравнение с нивата от прединдустриалния период.

Авторите на изследването смятат, че подобен сценарий е доста вероятен в момента. Едно от основните му последици ще бъде увеличаване на екстремните метеорологични явления, които могат да предизвикат мащабни горски пожари. Това би могло да доведе до значителни промени в екосистемите и да застраши съществуването на много растителни и животински видове.

Според професор Марк Уестоби някои естествени екосистеми, особено тропическите гори, не могат да оцелеят в условия на чести и тежки пожари. С повишаването на температурите и по-сухия климат, поддържането на такива екосистеми ще става все по-трудно.

„След 70 години много екосистеми ще бъдат значително различни“, пишат изследователите.

Изследователите също така прогнозират значителен спад в традиционното животновъдство, но за сметка на това да се увели лабораторното производство на месо и мляко.

Отбелязва се, че подобни технологии вече започват да се внедряват. Например, култивирано пилешко месо е получило одобрение за пускане на пазара в Сингапур, Съединените щати и Израел, а редица компании произвеждат млечни протеини без крави, използвайки технология за прецизна ферментация. Освен това, учените работят върху създаването на кафе и шоколад, отгледани в лаборатория.

Друга потенциална област е широкото използване на технологии за генно модифициране. Според авторите на изследването, те биха могли да бъдат използвани в бъдеще за контрол или потискане на инвазивни видове, които причиняват сериозни щети на екосистемите. Подобни разработки вече са в ход за комарите, както и за някои видове мишки, плъхове и жаби.

Въпреки че изследването се фокусира върху бъдещето на екосистемите на Австралия, учените подчертават, че установените тенденции са от значение за много региони по света.

Учени направиха неочаквано разкритие за климата на Земята в древността