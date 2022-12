Южното полукълбо на Земята е по-бурно от Северното и най-накрая се разбра защо

От векове моряците са знаели, че най-лошите бури ги очакват в Южното полукълбо. Учени, изучаващи сателитни данни, са успели да подкрепят интуицията на моряците с цифри: Южното полукълбо наистина е по-бурно от Северното – с около 24%. Но дълго време никой не знаеше точно защо.

Ново изследване на климатолози от Чикагския университет (САЩ) предлага първо обяснение. Изводите на учените са публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учените са използвали компютърен модел на климата на Земята, който възпроизвел наблюденията. След това една по една били премахвани различни променливи и било оценено влиянието на всяка от тях върху бурната активност.

Големите планински вериги променят въздушния поток по такъв начин, че бурите намаляват, а в Северното полукълбо има повече планински вериги. Наистина, когато учените изравнили всички планини на Земята, около половината от разликата в интензивността на бурите между двете полукълба изчезнала.

Другата половина била свързана с океанската циркулация. Водата се спуска в Арктика, движи се по океанското дъно, издига се край Антарктида и след това тече нагоре по повърхността. Това създава разлика в енергията между двете полукълба. Когато учените отстранили този „конвейер“, видели, че другата половина от разликата в интензивността на бурите изчезнала.

Изследването също така показало, че тази асиметрия на бурите се е увеличила от началото на 80-те години на миналия век, с все повече и повече бури в Южното полукълбо. Това увеличение е в съответствие с прогнозите за изменението на климата.

