Въздухът над Южния океан - най-чистият на Земята

Изследователи от университета в Колорадо (САЩ) и техните австралийски колеги идентифицираха региона с най-чист въздух на планетата. Работата на учените е публикувана в списанието „Proceedings of the Natural Academy of Sciences“ (PNAS).

Поради човешките дейности на Земята, на практика няма места с "девствена" среда. Според учените, на най-чист въздух можем да се насладим над така наречения Южен океан - съвкупност от водите на Тихия, Атлантическия и Индийския океан, измиващи Антарктида. Тези места, според авторите на изследването, почти не са изпитали върху себе си ефектите от аерозолното замърсяване и праха от континентите, отбелязва БГНЕС.

Кораб със специалисти е пътувал от Тасмания до ледниците на Антарктида. По пътя учените са взели проби от въздуха. Те се интересували от бактериите, чрез които могат да определят свойствата на долната атмосфера. ДНК изследването показало, че малко бактерии се отделят директно от океана в околната среда, което потвърждава първоначалната им хипотеза.

"Очевидно Антарктида е изолирана от разпространението на бактерии от южните континенти. Това предполага, че Южният океан е един от малкото региони, в които антропогенната активност почти не е повлияла", каза Томас Хил, един от авторите на изследването.