Абер Бабич, Филип Морис България: Когато става въпрос за подрастващите, не трябва да правим компромиси

Кампанията на Филип Морис България „Без компромиси“ навлиза във втората си година с по-широк обхват, нови посланици и още по-силен фокус върху общата отговорност за ограничаване на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. Разговаряме с Абер Бабич, ръководител на категорията „Бездимни продукти“ във Филип Морис България, за ролята на превенцията, отговорната търговия и следващите стъпки в кампанията.

Защо предотвратяването на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти е важна тема за Филип Морис България?

Нашата позиция е категорична: децата и подрастващите не трябва да употребяват тютюневи и никотинови продукти и не бива да имат достъп до тях. Това е принцип, за който не правим компромиси. Ограничаването на достъпа на непълнолетни е споделена отговорност и изисква последователни усилия от всички заинтересовани страни. Вярваме, че родители, учители, институции, търговци и бизнесът имат своята роля в създаването на среда, която предпазва младите хора.

Именно затова чрез кампанията „Без компромиси“ работим за повишаване на обществената осведоменост и за насърчаване на отговорното поведение при продажбата на тютюневи и никотинови продукти. В основата стои едно ясно послание: когато става въпрос за непълнолетни, компромиси не трябва да има.

Какво показват последните данни за мащаба на проблема в България?

Данните ясно показват, че достъпът на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти остава сериозно обществено предизвикателство. Според проучването „Global Youth Tobacco Survey Bulgaria 2023“ 63,7% от непълнолетните на възраст между 13 и 15 години споделят, че не са били възпрепятствани да закупят цигари поради възрастта си. Същевременно 46,2% от тях посочват, че купуват цигари директно от търговски обекти.

Тези данни ни показват колко ключова роля има търговската мрежа за ограничаване на достъпа на непълнолетни до тези продукти. Отговорното поведение от страна на търговците е ключов фактор за предотвратяване на продажбата на лица под 18 години. Именно затова работим активно с нашите търговски партньори и продължаваме да инвестираме в материали, които насърчават проверката на възрастта на клиента в мястото на продажба при всяко съмнение, че клиентът не е навършил 18 години.

Как се развива кампанията през втората година от нейното реализиране?

Тази година надграждаме постигнатото през 2025 г. и разширяваме значително обхвата на инициативата. Нашите информационни материали достигат до близо 11 000 търговски обекта в страната. Сред тях са стикери, информационни стойки, образователни материали и нови формати, които представят данни и факти по достъпен и ангажиращ начин.

Развиваме и обществената страна на кампанията чрез нови посланици. Към каузата тази година се присъединяват актьорите Владимир Зомбори и Весела Бабинова, както и Яна Титова и Алек Алексиев, които подкрепят инициативата със специално създадено видео съдържание. Д-р Танер Шахин също продължава да бъде активен експертен глас по темата.

Убедени сме, че за да постигнем трайна промяна, е необходима по-широка обществена ангажираност. Ето защо се стремим да привлечем различни аудитории и да превърнем темата за превенцията в обща кауза.

Как изглежда успехът за „Без компромиси“ в дългосрочен план?

За нас успехът не се измерва единствено в броя на достигнатите хора или видимостта на кампанията. Истинският успех ще бъде постигнат тогава, когато отговорното поведение от всеки член на обществото стане естествен стандарт.

Искаме проверката на възрастта да се възприема като нормална и очаквана стъпка всеки път, когато съществува съмнение дали клиентът е навършил 18 години. В противен случай най-естествената реакция трябва да е отказ от продажба на тютюневи и никотинови продукти. Посланието на кампанията към търговците е ясно: „Нищо лично. Покажи ни лична карта!“.

Заедно с нашите партньори от Евротръст работим и по въвеждането на дигитално решение за проверка на възрастта, което би могло да подпомогне търговците да извършват тези проверки по-последователно и уверено.

В крайна сметка успехът означава да изградим среда, в която предотвратяването на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти се възприема като споделена отговорност. Защото когато става въпрос за децата и тийнейджърите, компромиси не бива да има.

Повече за кампанията научете тук - Без компромиси

Интервюто се публикува с подкрепата на Филип Морис България.